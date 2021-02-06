عقوبة الكافيهات المخالفة للغلق ومنع «الشيشة»: غرامة وتشميع ومصادرة

تواصل المحافظات حملاتها على المنشآت وتحديدًا المطاعم والكافيهات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا حفاظًا على سلامة المواطنين بالحد من انتشار الفيروس.

رصدت «الوطن» تساؤل عدد من المواطنين حول الإجراء المتبع في حالة وجود مقهي أو مطعم خالف مواعيد الغلق وفي نفس الوقت يقدم «الشيشة»، حيث أكّد مصدر بوزارة التنمية المحلية، أنَّ تداول الشيشة داخل المقاهي والمطاعم محظور وذلك ضمن الإجراءات الوقائية التي أقرّتها الدولة للحد من فيروس كورونا، وبالتالي الكافيهات التي تضبط وهي تسمح بتناول الشيشة يتمّ تغريمها على الفور 4 آلاف جنيه ومصادرة الشيشة وتشميع المنشآة.

وفي حالة ضبط أي مطعم أو كافيه يخالف مواعيد الغلق التي أقرّتها وزارة التنمية المحلية أول شهر ديسمبر الماضي، يتم غلق المنشأة على الفور لمدة أسبوع، ولا تعاود نشاطها دون تصريح من المركز التكنولوجي المختص، وفي حالة تكرار المخالفة يتمّ مضاعفة العقوبة.

إجراءات احترازية لحماية المواطنين

وأشار إلى أنَّ تلك الاجراءات ليست مضايقة للمواطنين وانما هى أمور تنظيمية للحفاظ على حياتهم والحد من الفوضى واتباع الارشادات والتعليمات الوقائية التى أقرتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، مع تكثيف الحملات على المحلات والكافيهات والأماكن الترفيهية للتأكّد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء وتنفيذ القرار بكل حسم مع الالتزام بمواعيد الغلق اليومية وتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

لا تهاون في تطبيق الاجراءات الاحترازية

وأشار الى أنَّ الدولة لن تتهاون في تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بمنتهى الشدة والحزم للحفاظ علي أمن وسلامة وصحة المواطنين، حيث حاليًا تواصل المحافظات تطبيق الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يرتدون الكمامة الطبية، حيث تحصّل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهًا، وفي حالة الامتناع عن السداد، يتمّ إحالة المخالف على الفور إلى النيابة المختصة.