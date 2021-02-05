التنمية المحلية تخصص رقما لشكاوى الأمطار

مع استمرار التغيرات الجوية وتوقعات بتعرض بعض الأماكن لسقوط أمطار، قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن غرفة عمليات الوزارة تتابع الحالة الجوية مع المحافظات، منذ أمس، ويتم التعامل مع أي شكاوى تتعلق بالأمطار في المحافظات التي تعرضت لأمطار، وعلى أي مواطن الإبلاغ عن أي شكوى تتعلق بتجمعات مياه الأمطار بإرسال رسالة على رقم 01150606783 حتى يتم إبلاغ الجهة المختصة للتحرك الفوري لإزالة أسباب أي شكوى تتعلق بمياه الأمطار للحفاظ على سلامة المواطنين.

متابعة توقعات الأرصاد بشكل مستمر

وأشار إلى أن غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية تتابع مع هيئة الأرصاد الجوية أي تغيرات أو توقعات بشأن الطقس لاتخاذ ما يلزم من المحافظات، حيث تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظات استعدادها للتعامل مع سوء الأحوال الجوية في أي وقت من خلال نشر معدات الأحياء والمدن ومعدات شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالشوارع الرئيسية ومطالع ومنازل الكباري والأنفاق والميادين وخلافه، وشفط مياه الامطار، والتأكد من عمل بالوعات تصريف مياه الأمطار بالشوارع والأنفاق، وأيضا استمرار متابعة مخرات السيل وأعمال تطهيرها.

على المواطنين الابتعاد عن المخاطر

وأكد أنه يجري توجيه نصائح للمواطنين فى فترة سوء حالة الطقس بالابتعاد عن أي مخاطر تهدد سلامتهم، ومنها عدم الاقتراب من أعمدة الإنارة وعدم السير بشكل سريع بالسيارة في الطرق التي تتعرض لأمطار، والابتعاد عن الأشجارأو لافتات الإعلانات وخطوط الضغط العالي وعدم تعطيل الطرق لإتاحة الفرصة لسيارات شفط مياه الأمطار من أداء عملها بسهولة دون تعطيل، والحفاظ على مسافة أمان أثناء سير السيارات في الشوارع، علاوة على استمرار التعاون بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحي وإدارات المرور ومديريات الأمن والحماية المدنية.

وأشار إلى أن كل المحافظات تكون على درجة استعداد، حتى لو كانت الأمطار تضرب منطقة معينة وذلك حتى يمكن الدفع بأي معدات من موقع لآخر ومن محافظة لأخرى حال تطلب الأمر ذلك.