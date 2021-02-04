عاجل.. التنمية المحلية: سقوط أمطار على 8 محافظات

تلقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تقريرا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، حول متابعة حالة الطقس بعدد من المحافظات، منها جنوب سيناء وكفر الشيخ والدقهلية والبحيرة والقاهرة والسويس والإسماعيلية وشمال سيناء، فيما تشهد باقى المحافظات استقرارا في حالة الجو.

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أن تقرير غرفة العمليات، أكد قيام الأجهزة التنفيذية بمحافظة جنوب سيناء، برفع تراكمات مياه الأمطار وإزالة الطمى بالطرق، موجها باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة، تحسبا لسقوط موجات جديدة للأمطار الغزيرة على المحافظة.

وأضاف اللواء محمود شعراوى، أن محافظة كفرالشيخ، شهدت سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المراكز، ويتم حاليا إزالة التراكمات من الشوارع الرئيسية والجانبية، وتساقطت أمطار خفيفة على محافظة البحيرة وبعض مناطق محافظة الدقهلية، خاصة مركز أجا وميت غمر، ويتم التعامل معها.

وأشار التقرير إلى أن محافظة القاهرة شهدت سقوط أمطار خفيفية على أنحاء متفرقة فى أحياء مصر الجديدة وعين شمس والمرج والزيتون، ولم تؤد إلى تجمعات للمياه والحالة العامة مستقرة بالمحافظة.

وأوضح الوزير، أن محافظة السويس والإسماعيلية وشمال سيناء، شهدت سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بها، ويتم التعامل معها، مشيرا إلى أن لحالة العامة مستقرة.

ووجه اللواء محمود شعراوى بضرورة استمرار انتشار جميع فرق ومعدات التدخل السريع لمواجهة الآثار المترتبة على موجة الطقس وسقوط الأمطار الغزيرة في بعض مراكز المحافظات، خاصة المدن الساحلية.

وشدد اللواء محمود شعراوى، على جميع المحافظات باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التي ستشهدها بعض المحافظات، طبقا لما تعلنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وطالب شعراوى بسرعة أعمال سحب وتصريف تراكمات مياه الأمطار لعدم تعطيل حركة المشاه والمرور، وضرورة تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانيا ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية وفى (مطالع ومنازل) الكبارى والأنفاق.

ووجه الوزير غرفة العمليات بالوزارة، باستمرار متابعة الوضع فى المحافظات والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية فى مجلس الوزراء.