مطروح تستضيف فعاليات المجموعة الرابعة بدوري مراكز الشباب «الصم والبكم»

أعلن خالد عبدالحميد، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمطروح، افتتاح مباريات المجموعة الرابعة في دوري مراكز الشباب للصم والبكم، الثلاثاء المقبل 9 فبراير، وتقام على ملعب مركز شباب مطروح، بإجمالي 140 شخصًا مشاركًا.

وقال عبدالحميد، في تصريحات صحفية، اليوم، إن محافظة مطروح تسضيف فعاليات المجموعة الرابعة بدوري مراكز الشباب للصم وضعاف السمع، التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة في نسختها الرابعة، وتضم أربعة محافظات «الشرقية، الدقهلية ، المنوفيه، والفيوم»، وذلك خلال الفترة من 8 حتى 14 فبراير الجاري، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأضاف أن بطولة الدوري سيتم إجراؤها مع اتخاذ جميع الإجراءات والاشتراطات الاحترازية والوقائية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا، من خلال تطبيق جميع الإجراءات اللازمة فى مقر إقامتهم أو خلال المباريات التي ستجرى على أرض مطروح.

وأشار إلى أن مبارات المجموعة الرابعة تبدأ عقب الافتتاح مباشرة، الثلاثاء المقبل، بمباراتي فرق الشرقية والمنوفية، يليها مباراة الدقهلية والفيوم، كما سيتم إجراء مباريات أخرى يوم الخميس بين محافظتي المنوفية والدقهلية، والفيوم والشرقية، واليوم الثالث يوم 13 فبراير ستنظم مباراتي المنوفية والفيوم، والشرقية والدقهلية.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بحسن التنظيم الجيد مع تكليف العميد حاتم السبع السكرتير العام المساعد للمحافظة، بالإشراف والإعداد لبطولة دوري ذوي الاحتياجات الخاصة، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة؛ للظهور بالمظهر المشرف للمحافظة، خاصة بعد النجاح في تنظيم فعاليات النسخة الثالثة، والمتابعة المستمرة وتذليل جميع العقبات والاحتياجات والتيسير على الفرق الرياضية المشاركة.

وأكد أن مطروح تنظم مثل هذه البطولات والفعاليات الرياضية والثقافية وغيرها لتنشيط حركة السياحة، وأنها تستطيع تنظيم بطولات ومسابقات محلية ودولية كبيرة، للتأكيد على مكانتها على خريطة السياحة والاستمتاع للفرق المشاركة من داخل أو خارج مصر بالمناطق السياحية بالمحافظة.