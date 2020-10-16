مستعينا بمترجم إشارة.. مرشح يلتقي الصم والبكم في "مؤتمر صامت" ببنها

التقى أدهم محمد عطية المرشح المستقل عن دائرة بنها وكفر شكر، أصحاب الهمم من الصم والبكم، حيث استعان خلال اللقاء الذي وصفه المشاركون فيه بـ"المؤتمر الصامت"، بمترجم إشارة، مؤكدا تبنيه مشاكلهم وآمالهم وطموحاتهم، سواء تحت قبة البرلمان في حال توفيقه ونجاحه في الانتخابات أو حتى لو لم يوفق.

وقال المرشح خلال اللقاء: "ذوو الهمم على رأس أولويات برنامجي الإنتخابي، فهم أصحاب حق ولهم حقوق علينا، وسأسعى إلى حل أي مشكلة تواجههم، وسأقف خلفهم لدعمهم سواء وفقت في الانتخابات أو لم أوفق".

وتشهد دائرة بنها وكفر شكر، منافسة قوية بانتخابات مجلس النواب، خاصة بعد إعادة دمجها بدائرة كفر شكر، التي كان لها مقعد وحيد في مجلس النواب الحالي، بينما كان مخصص لدائرة بنها 3 مقاعد، حيث كانت مقسمة إلى دائرة بندر بنها، ودائرة مركز بنها، لتصبح دائرة واحدة بالكامل، مع دمجها مع دائرة كفر شكر، ويصبح للدائرة 3 مقاعد فقط بين 16 مقعدا للمرشحين الفرديين بالانتخابات المقبلة.

وتضمنت الكشوف النهائية لمرشحي الدائرة 35 مرشحا لخوض السباق الانتخابي، لتصبح الدائرة خالية من التواجد النسائي، على الرغم من كونها دائرة العاصمة.

ودفعت 4 أحزاب بـ5 مرشحين لتمثيلها بالسباق الانتخابي بدائرة بنها وكفر شكر، وهي مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، الحرية، وأبناء مصر، في مواجهة 30 مستقلا بالدائرة.

ويتبارى مرشحو الدائرة حاليا في حضور الأفراح، وتقديم التهنئة ولقاءات بكبار العائلات لكسب وتأييد أبناء الدائرة.

ولجأء بعض المرشحين لوسائل جديدة لحشد المواطنين، منها دعم الفرق الرياضية، وتنظيم حفلات تكريم أسر الشهداء وحفظة القرآن الكريم.