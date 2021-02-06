الانتهاء من 80% من منظومة المخلفات بالقاهرة.. و9 محطات وسيطة في 2021

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن العام المالي الجاري سيشهد تقدم مهم لمنظومة المخلفات يستهدف إنشاء 9 محطات وسيطة ثابتة في 9 محافظات، قامت لجان من التنمية المحلية والبيئة والهيئة العربية للتصنيع بمعاينة مواقعها الأسبوع الماضي، لافتة إلى استكمال البنية التحتية للمدافن في 3 محافظات.

وأكدت وزيرة البيئة، في تصريحات صحفية، اليوم، تنفيذ 80٪ من البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالقاهرة، من محطات وسيطة ومصانع، وإضافة خلية بمدفن العبور حتى الانتهاء من المجمع المتكامل لإدارة المخلفات في العاشر من رمضان، إضافة إلى طرح كراسة الشروط لمنظومة المخلفات بالإسكندرية واستكمال البنية التحتية بها، وسيتم الانتهاء من منظومة المخلفات ببورسعيد بعد إيجاد المدفن المناسب.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن إشراك القطاع الخاص في الجزء الخاص بالتدوير يأتي حاليًا في تنفيذ محطات المعالجة لتحويل المخلفات لطاقة، والتي تم إحراز نتائج مبشرة بها، بدءً من إقرار تعريفة تحويل المخلفات لطاقة بقيمة 140 قرشًا/كيلووات، وطرح طلب اهتمام للشركات للاستثمار بها، حيث تقدمت 93 شركة، وتم اختيار 8 شركات للبدء في 8 محافظات باستثمارات 385 مليون دولار.

وأشارت الوزيرة إلى التنسيق مع كافة الجهات لتذليل العقبات، وبدء التنفيذ وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، أما مصانع إنتاج السماد العضوي أو الوقود البديل، فتنفذها الهيئة العربية للتصنيع، ويمكن إشراك القطاع الخاص بها.

وأضافت ياسمين فؤاد، أن آلية الشراكة مع القطاع الخاص لا يمكن أن تطبق بنفس المعايير في كل النواحي، فكل جزء من المنظومة يحتاج آليات مختلفة للشراكة، لذا سيتم عمل تصور كامل لتوزيع مصانع تحويل المخلفات لطاقة ومصانع التدوير لإنتاج سماد او قود بديل، وتحديد عوامل الجذب وحوافز الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص بها.

وأشارت «فؤاد» إلى تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات على مستوى برامج البنية التحتية والتشغيل والدعم المؤسسي، وما تم تنفيذه بها والأعمال الجاري العمل بها، والأدوار والمسئوليات الخاصة بكل جهة، للوقوف على نقاط القوة والتحديات التي تواجه التنفيذ.

وأكدت الدكتورة ياسمين أن وزارة البيئة تتولى التخطيط للمنظومة، والدعم الفني لمراجعة والموافقة على التصميمات الفنية للبنية التحتية ومتابعة التنفيذ.