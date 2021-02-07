«كان على حق» ومات به.. الذكرى الأولى لوفاة مكتشف «كورونا»

تحل في اليوم السابع من فبراير، ذكرى وفاة الطبيب الصيني «لي ون ليانج» الذي كان أول من اكتشف فيروس كورونا (كوفيد 19) في مدينة «ووهان» وحظر منه.

ولم تلق تحذيرات «ليانج» في البداية اهتماما من قبل الأوساط الرسمية، لكنه توفي لاحقا، حين كان الفيروس يطال أعدادا قليلة، لكن الفيروس الآن يطال أكثر من 100 مليون.

وترصد «الوطن» في النقاط التالية أهم المعلومات عن الطبيب الصيني لي ون ليانج

- طبيب عيون في مستشفى بمدينة «ووهان»

- كان يبلغ الطبيب الصيني من العمر 34 عاما وقت وفاته

كان أبرز الشخصيات في الأيام الأولى لانتشار الفيروس

حاول التحذير من ظهوره لكن وبخته الشرطة بتهمة نشر الشائعات

توفي يوم 7 فبراير 2020 بفيروس كورونا

وفاته دفعت عالم الأوبئة الصيني الشهير تشونج نان شان إلى البكاء عليه

وصفه البعض بـ«البطل الحقيقي» للصين

يرى كثيرون ضرورة إحياء ذكراه سنويا لمساهمته في التحذير من الوباء

رغم ذلك لم يتم تكريمه في أي مناسبة رسمية

بعد عام من وفاة مكتشف «كورونا».. الفيروس يقتل ويصيب الملايين

وانتشر الفيروس في جميع دول العالم تقريبا، موقعا أكثر من 100 مليون مصاب وأكثر من مليوني حالة وفاة، في وقت يجاهد العالم من أجل اختبار مدى قوة اللقاحات التي تم التوصل إليها في مواجهة هذا الفيروس الفتاك.

جدير بالذكر أن مدير منظمة الصحة العالمية تادروس أدهانومم كان أعرب عن قلقه تجاه ما وصفه بـ «العودة للمربع الأول»، حيث أن التوزيع غير المتكافئ للقاحات فيروس كورونا المستجد يعرض التقدم المحرز ضد الوباء للخطر.

ولفت إلى أن ثلاثة أرباع اللقاحات تم استخدامها في 10 دول غنية فقط،على حد تعبيره، مشيرا إلى أن ما يقرب من 130 دولة لم تتمكن حتى الآن من تقديم لقاح واحد لمواطنيها.

وكان للصين تجربة ناجحة في مواجهة الفيروس رغم أنها كانت دولة المنشأ، بينما سقطت دول كثيرة أمام «كورونا» خصوصا في أوروبا وأمريكا.