7 معلومات عن برج «كوم الشقافة» المائل بالإسكندرية (صور)

شهدت محافظة الإسكندرية، منذ قليل، أزمة كبرى نتيجة ميل أحد الأبراج السكنية غرب المدينة، وما تبعه من تواجد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بموقع العقار، لمتابعة تداعيات الموقف على أرض الواقع.

وشدد المحافظ على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة، تحسباً لأي طارئ، وذلك بحضور المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، وجميع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، 7 معلومات عن برج الإسكندرية المائل، وما تتبعه من إجراءات لحماية سكان البرج والعقارات المجاورة.

1- البرج المائل كائن في 36 شارع أبوالحسن بمنطقة كوم الشقافة كرموز، بنطاق حي غرب الإسكندرية.

2- العقار المخالف تم بناؤه في عام 2009، بدون ترخيص، وصادر له قرار إزالة حتى سطح الأرض.

3- البرج مأهول بالسكان، تقطن به 8 أسر، ومكون من دور أرضي و9 أدوار علوية.

4- عقب حدوث الميل بالعقار تم الإخلاء الفوري له، وكذلك تم إخلاء عدد 5 عقارات بمحيط العقار المائل لحين التأكد من السلامة الإنشائية لتلك العقارات حفاظاً على أرواح وسلامة المواطنين.

5- كلف المحافظ بتشكيل لجنة عاجلة من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية لمعاينة وفحص السلامة الإنشائية للعقارات المحيطة بالعقار المائل لتحديد موقفها الهندسي وعدم تأثرها، والتأكد من عدم وجود أي خطورة بها علي أرواح المواطنين.

6- تم تكليف جميع المديريات المعنية من مديرية التضامن الإجتماعي ومديرية التربية والتعليم بالإسكندرية لإتخاذ كافة الإجراءات العاجلة واللازمة وتقديم كافة المساعدات لسكان العقارات المتضررة.

7- توفير مدرسة وتجهيزها بـ40 سريرا والفرش والبطاطين، وتقديم الوجبات للسكان، وذلك بشكل مؤقت لحين انتهاء اللجنة الهندسية من كافة الأعمال.