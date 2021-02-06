التعليم العالي: انخفاض أعداد كورونا يُشجعنا على عقد الامتحانات

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن موعد عقد الامتحانات الترم الأول كما هو معلن، وسيكون بعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي، وتم في الأسبوع الأول من فبراير توزيع جداول الامتحانات الخاصة بامتحان الترم الأول، الذي سينعقد حتى هذه اللحظة في 20 فبراير، أو بعد الانتهاء من إجازة الترم الأول.

وأضاف المتحدث باسم التعليم العالي، إن انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا يشجعنا أكثر على عقد الامتحانات.

وأضاف «عبدالغفار»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «اليوم»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن آليات التقدم بالقبول بالجامعات تتضمن آليتين، آلية تستخدم في الجامعات الحكومية واالأهلية الجديدة، وهي ألية التنسيق من خلال الموقع الإلكتروني، وهذه الآلية متواجدة منذ فترة، ولا يوجد تقديم ورقي، وتتميز بالشفافية وسهولة، كما أنها تنحاز على رضا الطلاب وأولياء الأمور.

وأوضح أن الثانية هي آلية التقدم للالتحاق بالجامعات الخاصة، التي كانت عن طريق التقدم الورقي لكل جامعة، ما كان يُشكل مشقة على أولياء الأمور والطلاب، لذلك وجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجه بإيجاد نظام مماثل للنظام الإلكتروني الموجود بالجامعات الحكومية بالجامعات الخاصة، وهذا النظام بدأ العمل به اليوم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

وأشار إلى أن الأماكن الشاغرة ليست كثيرة نظرا لأنها تخص الدور الثاني، والكليات مُختارة، حيث إن كليات القطاع الطبي تم شغلها بالفعل، بينما هناك كليات يوجد بها أماكن، وكان من المناسب البدء في المنتصف ومع أعداد بسيطة لتدارك الأخطاء عند تطبيقها مع بداية العام الدراسي الجديد، وتكون التجربة اكتملت، واستيعاب كل المتقدمين.

ولفت إلى أن نتيجة التنسيق الأولية ستكون 16 فبراير الساعة 5 مساء، ويومين للتظلمات 17 و18 فبراير، بينما الإعلان عن النتائج النهائية في 20 فبراير، وإرسال الكشوف والأوراق للجامعات الخاصة حتى استقبال الطلاب.