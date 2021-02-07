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حظك اليوم الأحد 7-2-2021 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:02 ص | الأحد 07 فبراير 2021
حظك اليوم برج القوس

حظك اليوم برج القوس

مولود برج القوس لديه شخصية مرحه، يعشق السفر والتنقل، كما أنه لديه حس فكاهي، وأوضحت خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد لـ«الوطن» توقعات حظك اليوم لمواليد برج القوس، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر ما زال في برجك ويجعلك ذلك مبادرا وأكثر جرأة وجاذبية.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

اليوم مثالي للاقتراب ممن تحب وقد تجد من الطرف الآخر اهتماما وتقديرا لقيمتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان خالد الصاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 25 نوفمبر.

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