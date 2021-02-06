محافظ الأقصر خلال افتتاحه محطتي غاز: أخيرا الدولة جاءت للصعيد

قال المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، إن تحويل السيارات للغاز الطبيعي، هو مشروع قومي كلف به الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل تقليل سلبيات استخدام واستهلاك الوقود التقليدي، وقد كلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الوزراء المعنيين بسرعة إنشاء وتعديل المحطات لكي تستقبل السيارات وتحويلها إلى الغاز الطبيعي.

وأضاف أن «الدولة راحت للمواطن جنوب الصعيد بعد سنوات طويلة من التهميش، إذ جرى افتتاح أول محطة لتحويل السيارات إلى الغاز الطبيعي بالتزامن مع مبادرة تطوير وتنمية قرى مصر».

وأضاف ألهم في تصريحات لمراسل قناة «إكسترا نيوز»، أن طارق الملا، وزير البترول، ومحمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، افتتحا محطتي ومركزي تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في المحافظة، مشددًا على أنه الوحدات المحلية معنية بتوفير كل الدعم للشركات على أرض الواقع توفيرا للوقت والجهد.

وتابع: «نوفر للشركات كل الإجراءات الإيجارية والتراخيص اللازمة دون الدخول في تعقيدات إدارية تعطل الوقت، وهذا الأمر ليس في صالح المواطن، إذ شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أهمية عنصر الوقت، للحصول على رضاء المواطنين بسرعة».

وأردف، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة المصرية، ممثلة في كل قطاعاتها سعوا إلى الوصول جنوب الصعيد بمشروعات تحويل السيارات إلى الغاز الطبيعي.

وأوضح، أن فلسفة الغاز الطبيعي تتمثل في أكثر من جانب، منها توفير عملة صعبة، وذلك لأن مصر تمتلك الغاز الطبيعي وهو ما لن يجعلها تستورد الوقود التقليدي: «مصر تعتبر من الدول الكبيرة المنتجة للغاز الطبيعي، كما أنه أوفر اقتصاديا للمواطن، وهو صديق للبيئة أيضًا».