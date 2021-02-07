كورونا في الشام: ارتفاع الوفيات في الأردن إلى 4369.. وغزة: «صفر»

واصل فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، انتشاره، منذ ظهوره في ديسمبر من العام قبل الماضي 2019 في مدينة «ووهان» الواقعة في وسط الصين، وبلغ إجمالي الإصابات 106129238، بينما وصلت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بكورونا 2314135، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء 77776250.

ولم تسلم بلاد الشام والعراق من انتشار الإصابات والوفيات جراء الفيروس فيها.

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية، أمس السبت، تسجيل 7 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بكورونا إلى 4369 حالة.

وأضافت الوزارة الأردنية، في إيجاز صحفي مع رئاسة الوزراء، أنه تم تسجيل 865 حالة إصابة جديدة بكورونا، لتصل الحصيلة الإجمالية لحالات الإصابة بالفيروس إلى 333855 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة «عمون» الأردنية.

وأشارت الصحة الأردنية، إلى تسجيل 934 حالة شفاء، ليرتفع مجموع حالات التعافي من الفيروس إلى 319490 حالة.

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة العامة، تسجيل 2496 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات بكورونا إلى 317836. كما تم تسجيل 67 حالة وفاة.

وفي فلسطين، أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، أمس السبت، تسجيل 3 وفيات و470 إصابة جديدة بكورونا و430 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وقالت الكيلة في تقرير يومي، إن نسبة التعافي من كورونا بلغت 94.0%، فيما بلغت الإصابات النشطة 4.9%، والوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وفي قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة، أمس السبت، تسجيل 172 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 52399 حالة.

وأوضحت صحة غزة، في بيان يومي، أنه لم يتم تسجيل أية حالات وفاة، ليستقر إجمالي الوفيات جراء الإصابة بكورونا في القطاع عند 527 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

وأشارت صحة القطاع، إلى تعافي 185 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 47912 حالة.

ارتفاع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بكورونا في العراق إلى 13111

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة، أمس السبت، تسجيل 1660 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات بكروونا إلى 627416 إصابة.

وأوضحت الوزراة العراقية، في بيان، أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة جراء الإصابة بالفيروس، لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 13111.

وأشارت الصحة العراقية، إلى تسجيل 1020 حالة شفاء من كورونا، لترتفع حصيلة التعافي من كورونا إلى 599167 حالة

وحذرت الوزارة العراقية، من تفشٍ جديد لكورونا بعد ارتفاع الاصابات بالفيروس، وقال المتحدث باسم الصحة سيف البدر، في تصريحات، إن عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية، أدى الى عودة ارتفاع الاصابات بكورونا.

من جانبها، قالت مديرة العلاقات العامة في قسم الاعلام بوزارة الصحة، عضو الفريق الاعلامي في الصحة العراقية، الدكتورة ربى فلاح، ان الوزارة وجهت بغلق جميع المولات والمطاعم والقاعات والمقاهي التي لا تلتزم بشروط الوقاية من كورونا.

وأضافت فلاح، في تصريح خاص لقناة «السومرية» العراقية، أن دائرة الصحة العامة في الصحة وجهت بغلق كافة معاهد الدروس الخصوصية التي لا تلتزم بالاجراءات الوقائية.

مسؤولة عراقية: السيطرة على الفيروس في البلاد لا يزال صعبا

وأشارت «فلاح»، إلى أن استمرار الارتفاع في الإصابات قد يجبر وزارة الصحة، الى اتخاذ قرارات جديدة خاصة وان دائرة الخطر فيما يتعلق بكورونا لا تزال موجودة.

وأوضحت أن سيطرة العراق على الفيروس لا يزال صعب في ظل عدم الالتزام من العراقيين وحتى موظفي الموسسات الحكومية،.

وفي إقليم «كردستان» شمال العراق، أعلنت وزارة الصحة في الاقليم، أمس السبت، تسجيل 24 اصابة جديدة بكورونا، ليرتفع اجمالي الاصابات بالفيروس إلى 106419 حالة.

وأشارت صحة الإقليم، في بيان، إلى تسجيل 4 وفيات بكورونا ليبلغ مجموع حالات الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 3485 وفاة.

وقالت الوزارة، إنه تم تسجيل 335 حالة شفاء لتصل الحصيلة الإجمالية لحالات التعافي من الفيروس إلى 101250حالة.