كورونا في بلاد الشام والعراق: ما زال الخطر مستمرا

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 19.480.894 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 721.905 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء منه 12.474.825حالة.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، الهلع في جميع دول العالم، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها بلاد الشام.

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية، أمس، تسجيل 5 حالات بكورونا المستجد، واحدة منها محليّة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1237 حالة، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وقالت رئاسة الوزراء ووزارة الصحة في موجز إعلامي، إنه جرى تسجيل 7 حالات شفاء في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، إضافة إلى إجراء 5976 فحوصات مخبريّة، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات حتى الآن 634721 فحصا.

وأشارت الصحة الأردنية، إلى تفعيل أمر الدّفاع رقم 11 لسنة 2020م خلال الفترة المقبلة، والذي يُلزِم أصحاب المنشآت والأفراد بضرورة الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر، وفرض عقوبات على كلّ منشأة لا يلتزم العاملون فيها، أو مرتادوها بارتداء الكمامات، أو التي تهمل أساليب الوقاية باتّباع ممارسات من شأنها تعريض صحّة المواطنين وسلامتهم للخطر.

وفي سوريا أعلنت وزارة الصحة، أمس، تسجيل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة حتى الآن بلغت 1060 شفيت منها 311 وتوفيت 48 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا".

ارتفاع إجمالي إصابات لبنان إلى 5951 حالة

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة، أمس، تسجيل 279 إصابة جديدة بالوباء؛ ليرتفع إجمالي الإصابات بكورونا المستجد إلى 5951 حالة.

وذكرت الوزارة اللبنانية، في بيان، أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 7730 فحصا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وفي فلسطين، أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، أمس الجمعة، تسجيل وفاتين أثر إصابتهما بكورونا المستجد، و514 إصابة جديدة بينها 190 في مدينة القدس، و1126 حالة تعاف جديدة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الكيلة، إن حصيلة المتعافين من الوباء ارتفعت إلى 53.2% من مجمل المصابين، في حين تراجعت نسبة الإصابات النشطة في فلسطين إلى 46.3%، ونسبة الوفيات بقيت ثابتة عند 0.5%، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأشارت الوزيرة الفلسطينية، إلى وجود 11 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم مريض واحد على أجهزة التنفس الاصطناعي.

تسجيل أول حالة وفاة بالوباء في صفوف الجالية الفلسطينية في ليبيا

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، تسجيل 208 وفيات، و4091 إصابة، و1711 حالة تعافي في صفوف الجالية الفلسطينية في العالم.

وأشارت سفارة دولة فلسطين لدى ليبيا، إلى تسجيل أول حالة وفاة في صفوف الجالية، بالوباء، فيما سجلت 7 اصابات، منها 5 اصابات نشطة.

وفي سياق متصل، أوضح فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية، أنه تم تسجيل 5 إصابات جديدة في صفوف الجالية الفلسطينية في نيو جيرسي، ليرتفع عدد الإصابات إلى 2233، فيما لم تسجل أية حالة وفاة لليوم الحادي عشر على التوالي، ليبقى عدد حالات الوفاة 69.

ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا المستجد في العراق إلى 144064

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة، أمس الجمعة، تسجيل 3461 إصابة جديدة بالفيروس و75 حالة وفاة، مشيرة إلى تماثل 2172 شخصا للشفاء، وفقا لما ذكربته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية.

وأشارت الصحة العراقية، في بيان، إلى أن مجموع الشفاء من الوباء بلغ 103197، فيما بلغ مجموع الإصابات 144064، بينما وصل إجمالي حالات الوفيات إلى 5236.

وقالت الوزارة العراقية، في بيان، إنه "تم فحص17517 نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 1110258".