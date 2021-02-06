«تربي» يعيش بين المقابر ويرعى الحيوانات من 50 سنة: «زي ولادي» (فيديو)

«اتخذ من المدافن مسكناً، ومن القطط والكلاب أهلاً وأبناءً».. شعار رفعه «محمد السقا»، وشهرته «عبد اللاه»، الذي استقر به الحال ليكون مجاوراً للأموات، ومصاحباً للكلاب والقطط، ولم يقف عند هذا الحد، ولكنه بنى بينه وبين القطط والكلاب روابط من العلاقات المتشعبة، من خلال إطعامهم على مدى 50 سنة، قضاها بين جنبات المقابر حارساً.

عند دخوله المقابر، تجد جميع القطط والكلاب تجمعت حوله، في منظر تقشعر له الأبدان، وسط ابتسامة منه وفرح بتجمعهم حوله، فعلى الرغم من أنه لم يتزوج، ولم ينجب أبناءً يكونون له عزوة وأهلا، ولكنه اعتبر القطط والكلاب مثل أبنائه، حيث يقوم برعايتهم جيلاً بعد جيل، ويطعمهم مثلما يطعم الأهل أبناءهم.

القطط والكلاب « زي ولادي»

«دول زي ولادي، بأخاف عليهم ومبحبش حد يضربهم أو يزعلهم، ولما ربنا بيقدرني أجيب ليهم أكل علطول وأقعد جمبهم أأكلهم»، بهذه الكلمات افتتح «عبد اللاه» حديثه لـ«الوطن» قائلاً إنه يطعم الكلاب والقطط على مدار 50 سنة، قضاها ساكناً في مقابر مدينة تلا، مؤكداً أنه لا يبخل عليهم حتى بالأكل الذي في فمه، قائلاً: «بأطلع الأكل وأنا باكله واديهلهم».

وأضاف «عبداللاه»، الذي يبلغ من العمر 70 سنة، أنه كان يعمل «صنايعي»، ولكن بعد عدة مشاكل أسرية، قرر الذهاب إلى المقابر، واتخاذها سكنا له، قائلاً: «بانام تحت أي شجرة، أو داخل مدفن غير مستخدم، ومش باخاف لأن دا نصيبي وربنا كتبهولي»، مشدداً على أنه يعمل حارساً للمقابر في مدينة تلا.

مليش معاش وقرايبي ما بيكلمونيش

وأوضح «حارس المقابر»، كما يحب أن يلقب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن له أقارب يعيشون في إحدى قرى مركز تلا، ولكن لا يوجد تواصل بينهم منذ سنوات بعيدة، مؤكداً أنه ليس له دخل ثابت يعيش من خلاله ولا يجد معاشاً دائماً، مطالباً الدولة بمساعدته في توفير معاش خاص ليكون مساعداً له في وحدته وحياته، خاصةً أنه يعيش بمفرده داخل المقابر.