«الشكاوى الحكومية»: «مش ملاحقين نحصر المشروعات القومية العملاقة»

قال الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية حريصة من خلال كل أجهزتها على فتح قنوات تواصل مع المواطنين من مختلف الشرائح في أنحاء الجمهورية كافة، مشيرًا إلى أنها تحرص أيضًا على تلقي الشكاوى والتعامل معها بمنتهى الجدية وحسمها وعلاج أسبابها.

وأضاف الرفاعي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج «مانشت» الذي يعرض عبر شاشة «اكسترا نيوز»: «مش ملاحقين نحصر المشروعات القومية العملاقة، ومش معقول مع كل الجهود دي يبقى في مواطن محتاج يوصل صوته للحكومة ومش قادر، وبالتالي فنحن حريصون على توفير وإتاحة سبل تواصل فعالة للمواطنين لمدة 24 ساعة».

وتابع: «نتعامل بقدر الإمكان مع كل ما يرد إلينا من شكاوى ومشكلات يتم عرضها في البرامج الإعلامية المختلفة وقنوات التواصل الاجتماعي بهدف تخفيف المعاناة عنهم اتساقًا مع كل الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في الفترة الماضية».

وأردف، أن زيادة الشكاوى التي يعلن عنها الجهاز يعبر عن ثقة المواطن في الحكومة وقدرتها على استيعابها والتعامل معها بشكل موضوعي: «مش كلها بتبقى شكاوى، هناك عدد كبير من الطلبات والالتماسات وطلب في إعادة نظر بخصوص أحقية مواطنين، وعموما نكون سعداء باستقبال الشكاوى لأن المواطن وثق في هذه الآلية».

وأكد أن الشكاوى والالتماسات المرتبطة بالصحة تكون لها الأولويات، إذ تمتلك الحكومة فريق عمل مخصصا لهذه الشكاوى على وجه التحديد على مدار 24 ساعة: «نتعامل مع شكاوى السوشيال ميديا ونتصل بكل الجهات المختصة، وأوجه الشكر للأطقم الطبية في مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية وفي بعض الأحيان المستشفيات الخاصة».