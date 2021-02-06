وصول عدد مستخدمي الإنترنت إلى 62 مليون مستخدم في مصر

بلغ إجمالي عدد مستخدمي الإنترنت في مصر عن طريق «الهاتف المحمول- الإنترنت فائق السرعة- الـ يو إس بى» نحو 62.3 مليون مستخدم بنهاية سبتمبر 2020، بحسب التقرير الموجز عن مؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الصادر عن وزارة الاتصالات.

وبحسب التقرير، فإن عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق الموبايل بلغ نحو 50 مليون مستخدم بنهاية سبتمبر 2020، مقابل 38 مليونا في نفس الفترة من 2019، فيما بلغ عدد مستخدمي الإنترنت فائق السرعة «الأرضي»، 8 ملايين مستخدم فى نهاية سبتمبر 2020، مقابل 7.1 مليون مستخدم في سبتمبر 2019، وأخيرا بلغ عدد مستخدمى الإنترنت عن طريق يو إس بى 3.3 مليون مستخدم بنهاية سبتمبر 2020.

وقالت مصادر مسؤولة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لـ«الوطن»، إن الجهاز حريص على تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين، مؤكدا أن المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز أصدر تقريره لنتائج قياسات الربع الرابع لعام 2020 (الفترة من أكتوبر لديسمبر 2020).

وأشار المصدر إلى أن التقرير يشمل مؤشرات جودة خدمات الصوت والإنترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في السوق المصرية؛ حيث تم إجراء اختبارات قياسات جودة خدمات الهاتف المحمول لعدد 81 منطقة (مدينة وحي)، وتم في الربع الأخير من عام 2020 زيادة القدرات الفنية لإجراء القياسات الميدانية للوصول إلى المستوى الإداري الثالث في الطرق والمدن والأحياء، ما أدى إلى مضاعفة عينات قياس جودة الصوت وخدمات نقل البيانات، وذلك باستخدام سيارات القياس لمسافات تصل إلى 35 ألف كم شهرياً.

وتابع المصدر، أنه تم مضاعفة عينات قياس خدمات الصوت والبيانات، وزادت عينات قياس جودة الصوت من 66 ألفا و500 عينة في شهر أكتوبر، إلى 103 آلاف عينة في شهر ديسمبر بنسبة زيادة تقدر بـ 55%. كما زادت عينات القياس الخاصة بخدمات نقل البيانات من 3,5 مليون عينـة في شـهر أكتوبر إلى 6 ملايين عينة في شهر ديسمبر بنسبة زيادة تقدر بـ 72%.