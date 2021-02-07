التعليم العالي: 835 بحثا علميا مصريا تم نشرهم حتى الآن حول كورونا

قال الدكتور محمد الشناوي، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون العلاقات الخارجية وعضو اللجنة العليا للبحوث الإكلينيكة، أن البحث العلمي في مصر يسير بصورة جيدة تجاه الدراسات التي تجرى على كورونا «كوفيد 19»، مشيراً إلى أنه تم نشر 835 بحثا علميا حتى الآن في مجالات دولية، موضحاً أنها كانت في العديد من الدراسات التي تتعلق بالدراسات الإكلينيكة والتجارب السريرية وأبحاث على الأدوية وغيرها من الدراسات التي تسهم في الحد من إنتشار المرض .

وأكد عضو اللجنة العليا للبحوث الإكلينيكة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن هناك متابعة مستمرة من قبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لجميع الأبحاث والملفات العلمية التي تتعلق بكورونا المستجد، لافتا إلى أن الفترة الحالية تستلزم من الجميع ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكداً أنها خير وقاية من الإصابة بالمرض.

من جانبها، أكدت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، أنه يجب على الجميع عدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية تجاه المرض، مؤكدة أن الفترة الماضية شهدت إصابة العديد من الفئات خاصة الشباب من صغار السن، موضحة أنه لا يمكن أن يتم منح الثقة والاطمئنان من الإصابة بالمرض، حتى يتم تحصين ما لايقل عن 70% من المواطنين.

وأوضحت عضو اللجنة العليا للفيروسات في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن نسب الإشغالات بالمستشفيات المخصصة لعزل كورونا انخفضت عن الفترة الماضية، مرجعة ذلك إلى الإجراءات المشددة التي اتخذتها الحكومة المصرية وساهمت في الحد من انتشاره، تمثلت في التشديد على ارتداء الكمامة في جميع الأماكن العامة، وكذلك تطبيق التباعد الاجتماعي، فضلاً عن الابتعاد عن الأطعمة المكشوفة خارج المنزل.