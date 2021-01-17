نقابة الفنانين التشكيليين تبحث سبل رفع المعاشات لأعضائها

تعمل نقابة الفنانين التشكيليين، برئاسة الدكتورة صفية القباني على عدة جهات لزيادة معاشات الأعضاء، حيث يعقد أعضاء هيئة المكتب وأعضاء مجلس الإدارة سلسلة من الاجتماعات لإيجاد سبل لرفع إيرادات النقابة، ورفع المخصص لصندوق المعاشات بما يضمن تخصيص معاشا كريما للفنان التشكيلي.

وأضافت الدكتورة جيهان عمران، عضو هيئة المكتب، في تصريحات خاصة لـ «الوطن» قيمة المعاش مؤشر لقوة النقابة، والدكتورة صفية القباني تبحث منذ توليها رئاسة النقابة سبل زيادة موارد النقابة، وهيئة المكتب تعقد حاليا سلسلة من الاجتماعات لرفع قيمة معاش النقابة، وتم تشكيل لجنة من قانونية مختصة مهمتها إعداد مشروع قانون لمجلس النواب، يسمح بزيادة موارد النقابة، وعمل الإجراءات القانونية، تفعيل المواد المعطلة في قانون النقابة لإعداد مشروع متكامل يتم تقديمه ضمن مشروع القانون الجديد، خاصة أن قانون النقابة لم يتغير منذ 1976 وقت تأسيس النقابة.

وأوضحت «عمران» بنعمل على تفعيل بعض القوانين المعطلة أيضا لزيادة موارد النقابة للحفاظ على حقوق الأعضاء منها تحصيل نسبة من الفنانين منظمي المعارض والجاليريهات الفنية، ويتم التواصل مع القاعات للتعريف بهذه البنود، وتفعيل بند تحصيل مقابل تصاريح رسوم مزاولة المهنة، تسديد 2% من بيع الأعمال الفنية، وبند الهبات والتبرعات وطرح المشروعات مع الجهات الحكومية، ونسعى لرفع الدعم المقدم من وزارة الثقافة، كما أن التزام الأعضاء بتسديد الاشتراك من شأنه الإسهام في رفع موارد النقابة.

وأشارت إلى أن أعضاء النقابة نحو 20 ألف عضو، المعاش قيمته 75 جنيها منذ عدة سنوات من النقيب قبل السابق، والنقابة لا تستطيع رفع المعاشات إلا بعد إجراء دراسة اكتوارية، ويتم رفع المعاشات بعد زيادة دخل النقابة، والأمر ليس بقرار الجمعية العمومية، لكن يتم عمل دراسة اكتوارية.