«بفضل الله».. شعار الرئيس مع كل إنجاز: اعملوا وتوكلوا

«بفضل الله»، عبارة اعتاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تكرارها مع كل إنجاز تقوم به الدولة، وفي افتتاح المشروعات الجديدة، ففي أكثر من مرة استعان بها ليصف الإنجازات التي حققتها الدولة، وهي عبارة متكررة على لسان الرئيس، وكانت آخرها أثناء مداخلته الهاتفية، منذ قليل مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج «الحكاية» الذي يبث على قناة إم بي سي مصر.

الجهد والكفاح من أجل تحقيق الأهداف

الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، قال إن عبارة «بفضل الله» مرتبطة بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وهو توفيق يأتي لمن يستحق، بعد جهد وعناء وكفاح من أجل تحقيق الأهداف.

وأضاف هندي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ استخدام الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبارة «بفضل الله» أثناء حديثه أكثر من مرة، دلالة على أنّ الرئيس ينسب كل ما تقوم به الدولة من إنجازات ومشروعات يتم تحقيقها في أوقات قياسية، إلى توفيق الله عز وجل والذي يعود على العامل البشري بالنجاح بكل تأكيد.

الثقة في الله

وتابع: هذه الدلالات شيم من يتوكلون على الله، ويبذلون الجهد والعرق تاركين التوفيق على الله سبحانه وتعالى، لأنهم يثقون أنّ الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، لافتًا إلى أنّ قضاء مصالح العباد هي نعمة من الله سبحانه وتعالى.

وتحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ قليل، في مداخلة هاتفية مع الاعلامي عمرو اديب، ببرنامج «الحكاية»، على إم بي سي مصر، مشيرًا إلى أنّ قوة مصر نابعة من مؤسساتها وشعبها وليس من مؤسساتها فقط.

وأضاف الرئيس السيسي: «نحن حريصون على أن تكون كل تحركاتنا تهدف إلى بناء السلام والاستقرار»، موضحًا أنّ الأوضاع الخارجية دائما مرتبطة بالأوضاع الداخلية والقرارات نابعة من الشعب ومن يستهدف فهو يستهدف الشعب ولا يستهدفنى، وكل الفكرة اجتزاء الحقائق.