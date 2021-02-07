بالتفاوض والثبات.. كيف صبرت مصر على التعنت الأثيوبي في ملف السد؟

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مداخلته مع الإعلامي عمرو أديب، مساء السبت، إن مشروع تبطين الترع كان من الممكن يأخذ وقتًا من 10 لـ 15 سنة، «لو قدر يخلص في سنتين التمويل موجود، إحنا شغالين على عدة محاور، بنحاول نخفض حجم الفاقد من المياه في مصر للاستفادة بيه وإعادة تدويره، طول ما أنتم كده مع بعض، وثابتين، هنصل لنتيجة بالتفاوض والصبر والثبات وطولة البال في ملف السد الأثيوبي»، لافتا إلى أن مصر تقاتل في التفاوض «فيه كلام كتير قوي في الملف ده».

ونستعرض في التقرير التالي كيف نهجت مصر مسار التفاوض في ملف مفاوضات سد أثيوبيا مقابل التعنت خلال 10 أعوام، منذ وضع حجر الأساس عام 2011 وحتى العام الحالي.

يناير 2011

قامت ثورة 2011 وانشغلت مصر بأوضاعها الداخلية.

أبريل 2011

وضعت أثيوبيا حجر الأساس لبناء سد النهضة في منطقة بني شنقول قمبيز، على الحدود الأثيوبية السودانية دون الاتفاق مع مصر والسودان، وكذلك بلا أي دراسات.

مايو 2011

اتفق المجلس الانتقالي في مصر مع السلطات الأثيوبية على تشكيل لجنة دولية، تدرس آثار بناء السد الأثيوبي، وبدأت اللجنة أعمالها بفحص الدراسات الهندسية الأثيوبية، ومدى التأثير المحتمل للسد على مصر والسودان.

مايو 2013

أصدرت لجنة الخبراء الدوليين تقريرها، بضرورة إجراء دراسات تقييم لآثار السد على دولتي المصب، وقد توقفت المفاوضات بعدما رفضت مصر تشكيل لجنة فنية دون خبراء أجانب.

يونيو 2013

اتفقت السلطات في مصر وأثيوبيا على استئناف المفاوضات مرة أخرى.

سبتمبر 2014

عقد الاجتماع الأول للجنة ثلاثية تضم مصر وأثيوبيا والسودان، للتباحث حول صياغة الشروط المرجعية للجنة الفنية وقواعدها الإجرائية، والاتفاق على دورية عقد الاجتماعات.

أكتوبر 2014

اتفقت مصر وأثيوبيا والسودان على اختيار مكتبين استشاريين، أحدهما دلتارس الهولندي والأخر فرنسي لعمل الدراسات المطلوبة بشأن السد.

في 25 مارس 2015

وقع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره السوداني، عمر البشير، ورئيس وزراء أثيوبيا هايلى ديسالين، في العاصمة السودانية الخرطوم وثيقة «إعلان مبادئ السد الأثيوبي»، وتضمنت الوثيقة 10 مبادئ أساسية، تتسق مع القواعد العامة في مبادئ القانون الدولي الحاكمة للتعامل مع الأنهار الدولية

سبتمبر 2015

انسحب المكتبان الاستشاريان نتيجة المراوغة الأثيوبية وعدم وجود ضمانات لإجراء الدراسات بحيادية بعد رفض اثيوبيا الخط المرجعي والمعروف بخط الأساس لأنطلاق المفاوضات وقبلته مصر والسودان.

ديسمبر 2015

وقع وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا على وثيقة الخرطوم، التي تضمنت التأكيد على اتفاق إعلان المبادئ الموقع من قيادات الدول الثلاث، وتضمن ذلك تكليف مكتبين فرنسيين بتنفيذ الدراسات الفنية الخاصة بالمشروع.

مايو 2017

الانتهاء من التقرير المبدئي حول سد النهضة، واندلاع خلاف بين الدول الثلاث على التقرير.

أكتوبر 2017

مصر تعلن موافقتها على التقرير المبدئي.

نوفمبر 2017

وزير الري يعلن عدم التوصل لاتفاق، بعد رفض إثيوبيا والسودان للتقرير المبدئي، والحكومة المصرية تعلن أنها ستتخذ ما يلزم لحفظ «حقوق مصر المائية».

ديسمبر 2017

مصر تقترح على أثيوبيا مشاركة البنك الدولي في أعمال اللجنة الثلاثية، التي تبحث في تأثير إنشاء السد الأثيوبي على دولتي المصب، مصر والسودان وأثيوبيا ترفض.

يناير 2018

رئيس وزراء أثيوبيا، هايلي مريم ديسالين، يعلن رفض بلاده دعوة من مصر لتحكيم البنك الدولي في النزاع على السد.

أبريل 2018

الاجتماع التساعي الأول لوزراء الخارجية والمياه ورؤساء أجهزة المخابرات، في مصر والسودان وأثيوبيا، يعقبه تصريحات بعدم الوصول إلى اتفاق في تلك الجولة من المفاوضات.

يونيو 2018

رئيس الوزراء الاثيوبي، أبي أحمد، يتعهد شفهيا في مؤتمر صحفي بالقاهرة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن بلاده لن تلحق ضررا بالشعب المصري، بسبب سد النهضة.

سبتمبر 2018

وزراء الري من البلدان الثلاثة يعقدون اجتماعا للجنة الفنية، بخصوص السد في أديس أبابا، ويعلنون عدم التوصل لنتائج جديدة وإرجاء المفاوضات إلى وقت لاحق.

فبراير 2019

قادة الدول الثلاث يلتقون على هامش القمة الأفريقية، المقامة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. والرئاسة المصرية تقول إنهم توافقوا على عدم الإضرار بمصالح شعوبهم، كأساس تنطلق منه المفاوضات، وكذلك التوافق حول جميع المسائل الفنية العالقة.

يناير 2020

انعقاد الاجتماع الرابع لوزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وبمشاركة البنك الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية، ومصر وإثيوبيا تعلنان أنه انتهى دون اتفاق.

15 يناير 2020

واشنطن تستضيف وفود الدول الثلاث، لتقييم نتائج الاجتماعات الأربعة السابقة، وخرجت المفاوضات بتوافق مبدئي على إعداد خارطة طريق، تتضمن 6 بنود أهمها بالنسبة لمصر تنظيم ملء السد خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد.

28 يناير 2020

واشنطن تستضيف وفود الدول الثلاث مجددا، بحضور ممثلين عن وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي، في محاولة لحل الأزمة.

فبراير 2020

إثيوبيا ترفض التوقيع على اتفاق واشنطن.

أغسطس 2020

عقد جلسة مفاوضات بشأن سد النهضة بطلب من فرنسا ومصر تضع أعضاء المجلس امام مسئولياتهم في حماية دول الحوض من ان تتحول الازمة الى صراع على المياه.

أغسطس 2020

جنوب أفريقيا تدعو الأعضاء الى الانخراط في المفاوضات برعاية الاتحاد الافريقي ومشاركة البنك الدولي والولايات المتحدة.

أغسطس 2020

أثيوبيا تعلن بدء تخزين المياه في السد دون الالتفات إلى المفاوضات الجارية وسط رفض مصري وسوداني.

سبتمبر 2020

انخراط الدول في مفاوضات فنية بحضور وزراء الري واللجان الفنية دون التوصل إلى اتفاق.

يناير 2021

عقد اجتماع سدادسي لوزراء الخارجية والري للدول الثلاث ومصر تؤكد فشل المفاوضات التي قادتها جنوب أفريقيا بسبب التعنت الأثيوبي