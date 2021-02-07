عضو مجلس الأهلي: أتمنى أن يلعب الفريق مباراة البايرن بغرض الاستمتاع

قال طارق قنديل، عضو جلس إدارة النادي الأهلي، إن المسحة الأخيرة التي أجراها لاعبو الفريق استعدادا لمواجهة بايرن ميونخ بطل أوروبا في كأس العالم للأندية، كانت سلبية وأثبتت سلامتهم من فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن حالتهم النفسية ممتازة: «أتمنى أن يستمتع اللاعبون فهي مباراة قدم، لكن عمومًا نحن كمشجعين للنادي الأهلي نقلق من أي مباراة، حتى لو كان الفريق الذي سنقابله أقل من مستوانا، فما بالنا ببايرن ميونخ».

وأضاف «قنديل» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «كلمة أخيرة» الذي يعرض عبر شاشة «on»: «إحنا النادي الأهلي ودي رياضة، وأي مباراة بنلعبها بنبقى عاوزين نكسب، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق، ولا أحد ينكر أن بايرن ميونخ هو الأفضل في العالم، لكننا نلعب في بطولة العالم ونستمتع بها، وتواجدنا فيها يشرف الكرة المصرية والرياضة المصرية، ونتمنى أن نؤدي مباراة تليق بنا وأن تخرج المباراة بشكل مشرف».

وتابع: «نثق في الجهاز الفني ومحمود الخطيب رئيس النادي الذي فوضناه للإشراف على الكرة، ولا نتحدث عن أداء الفريق في المباريات، لكننا نحرص على تشجيع اللاعبين وأحمد الله على أننا خرجنا بنتيجة إيجابية من بطولة العالم وحققنا الفوز على الدحيل، اللاعبون كانوا أبطال وحققوا الفوز».

وأردف: «الخطيب وجه رسالة للاعبين بعد نهاية مباراة الدحيل، وقال عن مباراة البايرن إن التوفيق سيحالف الأفضل وأتمنى أن تقدموا ما عليكم، وأنتم تمثلون النادي الأهلي، وكانت رسالة تقليدية».

وحول نظام الفقاعة، قال عضو مجلس إدارة الأهلي: «مقفولة تماما بما فيهم العاملون بالفندق، مش بيتحركوا لبيوتهم ولا بيخرجوا، وبالنسبة للفريق الكوري الجنوبي فهو مقيم معنا بالفندق، ونزل الشارع، فاتعمل له حجر اكثر من يوم، وبالتالي الحركة محظورة لأي حد فينا إلا الحركة الجماعية للتمرين ووقت المباراة».

وأشار، إلى أن التواجد الجماهيري في مباراة الدحيل القطري والأهلي كان يدعو للفخر: «الجمهور المصري الأهلاوي عمل حالة غير طبيعية في الدوحة، وتخيلوا إن كل دول تحملوا مسحات عشان يحصلوا على تذكرة».