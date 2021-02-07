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لميس الحديدي: 300 ألف جرعة لقاح مهداة من الصين تصل مصر منتصف فبراير

تكفي 150 ألف مواطن

كتب:

محمد عزالدين
02:27 ص | الأحد 07 فبراير 2021
لميس الحديدي

لميس الحديدي

كشفت الإعلامية لميس الحديدي، أن جرعات لقاح كورونا التي قررت الصين إهداءها لمصر، والبالغة 300 ألف جرعة لنحو 150 ألف مواطن، ستصل إلى القاهرة في 15 فبراير الجاري، وفقا لمصادر وصفتها بالخاصة.

 وقالت الإعلامية عبر برنامجها «كلمة أخيرة» المذاع على شاشة «ON»، إن السفير الصيني سيعقد مؤتمراً عبر تقنية اللايف غداً، يعلن فيه التفاصيل، مضيفة: «عاوزين الناس تطعم  كي نشعر بالأمان.. ده الحل الوحيد قدامنا، عاوزين حماسة أكتر في الإقبال عشان نقي أنفسنا مافيش حل تاني، والفيروس شكله هيبقى موسمي واحتمال نطعم كل سنة أصلاً».

واستقبلت وزارة الصحة والسكان أولى دفعات اللقاح الصيني 11 ديسمبر الماضي، بمطار القاهرة، بحضور السفيرالصيني لدى مصر والقائم بأعمال السفير الإماراتي، وشاركت مصر في التجارب السريرة على هذا اللقاح ضمن تجربة أطلق عليها «من أجل الإنسانية» وتم التجربة على أكثر من 3 آلاف متطوع؛ ومنهم وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، واللقاح عبارة عن جرعتين يفصل بينها 21 يوما يتم من خلالهم المتابعة.

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