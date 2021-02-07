علي جمعة عن احتكار لقاحات كورونا: «ارحموا من في الأرض»

علق فضيلة الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، على استحواذ 10 دول على ثلثى لقاح فيروس كورونا: قائلا: «الرحمة مفهوم عجيب، وهو أساس هذا الدين، والله فرض على نفسه الرحمة، ورحمته وسعت كل شئ، نحن فى رحمة الله بصورة دائمة، ارحموا من فى الأرض يرحمكم من في السماء».

وأضاف «جمعة»، خلال اتصال عبر «سكايب» ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، «الله يحبنا ويرحمنا ونحن في رحمة الله بصورة دائمة، كما جعل الرسول رحمة للعالمين، لما ربنا يرحمنا هنرحم الخلق، كأنها منفعة».

وتابع: «لابد من الإنسان أن يرحم نفسه بالطاعة والعمل الصالح الذي يتوجه لله سبحانه تعالى، السماحة فى البيع نوع من الرحمة، والمحبة تتولد من الرحمة، الرحمة هى أساس العمران البشري».

وواصل: «ربنا بيدخل الإنسان الجنة على معاملة الحيوان معاملة رحيمة، متضعيش على نفسك الثواب والفرصة والنجاح الكامل، كانوا بيقولونا واحنا صغيرين لما بنمتحن ويجيلك 3 أسئلة وأنت عارفهم وهتنجح من كتابة سؤال واحد أوعى تسيب كل الأسئلة لأن كدة هتكون زاهدا في الخير».

واستكمل: «لا تظلموا أنفسكم بترك الخير، لما يبقى عندك فرصة بعمل الخير ومتعملهوش، ومن يرى الرحمة ضعف مخطئ، والله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالرحيم ولم يصف نفسه بالضعف، ما يدل على أنها قوية، وعندما نجد كلمة الرحمة في الإنجليزية وكأنها شفقة أو ضعف، والشخص الذي يعتقد بأن كلمة ضعف يفكر بغير العربية».