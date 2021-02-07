رشوان توفيق عن «العلايلي»: زميل عمري.. ومفترقناش عن بعض من سنة 55

روى الفنان رشوان توفيق، ذكرياته مع الفنان الراحل عزت العلايلي، قائلا: «ده أخويا وزميل عمري، وكنا لا نفترق من سنة 55، دخلنا المعهد العالي للفنون المسرحية سنة 55 واتخرجنا واتعينا في التلفزيون، حتى قرار التعيين كان يوم 23 يوليو، كمديرين ستديو مع الفنان الكبير أحمد توفيق».

وأضاف «توفيق»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، المذاع على التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، «التقاء عزت جوا روحي، وخبر انتقاله كان مفاجأة شديدة ليا، لأنه كلمني قبلها بـ 24 ساعة، بنتكلم في الأسبوع 3 أو 4 مرات، مش بنسيب بعض أبدا، وكلموني الساعة 11:30 قالولي عزت مات، افتكرت حد بيعمل عليه إشاعات».

وتابع: «واحنا مديرين ستديو كنا مش بنمثل، وكنا 15 واحد معهد تمثيل، وأنا وعزت وأحمد توفيق اقترحنا نعمل مسرح التلفزيون، وكانت دي البداية، وعزت قال الحكاية دي في ندوة كبيرة، حضرها ملكة المسرح سميحة أيوب».

وواصل: «عزت العلايلي رحمة الله عليه أديب وكاتب وممثل قدير، وبقول عليه ممثل عالمي مش عادي».

وكانت الفنانة إلهام شاهين، كشفت في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، كواليس اللقاء الأخير الذي جمعها بالفنان الراحل عزت العلايلي، والذي كان على هامش تشييع جثمان الكاتب وحيد حامد، مطلع شهر يناير الماضي، قائلة: «عزت العلايلي كانت دموعه تغالبه حزنا على رحيل الأخير بعد صراع مع المرض».

وأضافت إلهام شاهين، أنه حدثها قائلا: «كل أصحابي بيروحوا والدور بقى عليا» وذلك بعد وداعه للفنان الكبير محمود ياسين قبل أشهر عدة، ومشاركته في تشييع جنازته، بحسب قولها.