توقعات طقس اليوم ورجات الحرارة: الصغرى تصل لـ8

أعلنت العيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر الموقع الرسمي الخاص بها، توقعات حالة الطقس اليوم، إذ أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلا بكل الأنحاء، مع وجود كثافة في الشبورة المائية مع حركة رياح معتدلة.

درجات الحرارة يوم الأحد 7 فبرايرالقاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 14.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 10.

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يسود غدًا الإثنين، طقس نهارًا شديد البرودة ليلًا بكل الأنحاء مع نشاط الرياح وكثافة في الشبورة المائية.