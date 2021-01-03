مصر الـ14 عالميا.. الزيادة السكانية غول يلتهم التنمية

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية ليندا عبداللطيف، تقريراً تليفزيونيا بعنوان «مصر الثالثة أفريقيا.. الزيادة السكانية غول يلتهم التنمية».

مصر تحتل مرتبة متقدمة سلبية في مؤشر الزيادة السكانية

وجاء في التقرير، أن مصر تتحسن في عدد من المؤشرات الإيجابية العالمية هذه حقيقة لكنها تحتل مرتبة متقدمة على أحد المؤشرات السلبية وهو مؤشر الزيادة السكانية، فإذا قارنا مصر بدول أفريقيا فتعتبر مصر ثالث أكثر الدول اكتظاظا بالسكان في أفريقيا بعد نيجيريا وجوبيا.

تحتل مصر المركز الـ 14 عالميا من حيث تعداد السكان

وأضاف التقرير، أنه على مستوى العالم تحتل مصر المركز الرابع عشر من حيث تعداد السكان وذلك قبل فيتنام والتي يبلغ عدد سكانها نحو 97 مليون نسمة وبعد الفلبين والتي يبلغ عدد سكانها نحو 109 مليون نسمة، حيث يقدر تعداد سكان مصر لعام 2020 بنحو 102 مليون نسمة بمعدل 1.31% من إجمالي عدد سكان العالم.

توقعات بوصول مصر إلى 192 مليون نسمة في عام 2052

وتابع التقرير، أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء توقع وصول عدد السكان في مصر إلي 192 مليون نسمة في عام 2052، وذلك في حال استمرت وتيرة الزيادة السكانية الحالية ولكن في حال كثفت مصر جهودها للحد من المشكلة السكانية سيصل عدد السكان إلي 143 مليون نسمة في عام 2052.

الزيادة السكانية تقف أمام التنمية الشاملة والمستدامة في مصر

وأشار التقرير، إلى أن هذه الأرقام مفزعة عن السكان تضع مصر في مرتبة متقدمة على مؤشر يعتبر من أكثر العوامل التي تقف أمام التنمية الشاملة والمستدامة.