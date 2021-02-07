تردد قناة الكأس الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ في بطولة العالم

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، غدا الإثنين، المباراة المنعقدة بين فريقي الأهلي وبايرن ميونخ، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية والتي تقام في تمام الثامنة من مساء، على ستاد أحمد بن علي المونديالي.

وبفضل البحث عن القنوات الناقلة لمباراة نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، تصدرت تردد «قناة الكأس القطرية»، محركات البحث بالتزامن مع تحديث القناة لتردداتها الجديدة التي يمكن من خلالها مشاهدة المباراة.

تردد قناة الكأس القطرية

ويمكن تحميل قناة الكأس القطرية من خلال ترددها على النايل سات من خلال الاستقطاب الأفقي وتردد 11919 ومعدل الترميز 27500، ومن خلال معدل تصحيح الخطأ 4/5.

كما يمكن تنزيل القناة على التليفزيون الخاص بك من خلال تردد قناة الكأس القطرية على عرب سات من خلال تردد 12245، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.

البايرن يتوعد الأهلي

وكان قد توعد الفريق الألماني بايرن ميونج فريق الأهلي وذلك من خلال تغريدة عبر حسابة الرسمي على إنستجرام جاء فيها: «موعدنا الإثنين 2/8 @AlAhly»، الأمر الذي أثار جدلا واسعا، حيث فسرها بعض عشاق الأهلي على أن البايرن يتوعد فريقهم بتلقي هزيمة نكراء على غرار برشلونة، الذي مني بخسارة مذلة على يد العملاق البافاري 8-2، في الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

وعلى الفور رد النادي الأهلي على تغريدة البايرن، حيث كتب: «نسور الأهلي مستعدة».

لم تكن المرة الأولى التي يعلق فيها الفريق الألماني على الأهلي، حيث نشر تغريدة بعد فوز الأخير على الدحيل القطري في الدور الثاني للبطولة، جاء فيها: «سيواجه البايرن فريق الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية!.. السداسية تنتظرنا يا شباب».

يذكر أن الفائز من لقاء الأهلي والبايرن سيتأهل إلى نهائي مونديال الأندية، لمواجهة الفائز من مباراة نصف النهائي الثاني، التي ستجمع بين تيجريس المكسيكي وبالميراس البرازيلي.