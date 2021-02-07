ضبط 8 أطنان زيوت سيارات مستعملة داخل مخزن دون ترخيص بالجيزة

أسفرت جهود أجهزة مباحث التموين، بمديرية أمن الجيزة، عن ضبط مخزن دون ترخيص، بدائرة قسم شرطة الأهرام، وقيام صاحبه بتجميع زيوت السيارات المستخدمة.

وتبين أن المخزن المشار إليه عبارة عن قطعة أرض فضاء مجاورة للعقارات السكنية ملك أحد الأشخاص، وجاري ضبطه، حيث يقوم بتجميع بزيوت السيارات المستعملة داخل تنكات بلاستيكية، بقصد إعادة تعبئتها وتصنيعها مرة أخرى، وطرحها للبيع، مدخلاً الغش والتدليس على المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، بالإضافة إلى تشكيل خطورة على حياة المواطنين بالمنطقة المحيطة للمخزن.

وعلى الفور، تم توجيه حملة مكبرة بمشاركة إدارة شرطة المرافق والجهات المعنية استهدفت المنطقة محل الواقعة، وأسفرت جهودها عن ضبط (8 تانك بلاستيك معبأة زيوت سيارات مستعملة بإجمالي 8 أطنان– موتور لشفط الزيوت – 2 تانك بلاستيكى فارغ)، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ ضبط مالك المخزن المذكور.