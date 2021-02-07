«قطاع الأعمال» يُطور الفنادق القائمة ويحيي «التاريخية» منها  

على مدار السنوات القليلة الماضية، تابعت وزارة قطاع الأعمال العام تطوير عدد من الفنادق التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق وشركاتها التابعة، وكذلك إنشاء فنادق أخرى منها بالتعاون مع القطاع الخاص، فضلا عن العمل على إحياء فنادق ذات طابع تاريخي.

ووفق بيان لوزارة قطاع الأعمال العام، فإن من بين هذه الجهود ما يلي:

إحياء فندق كونتيننتال

في إطار خطة الدولة لإحياء القاهرة الخديوية، نظرا لما تتميز به المنطقة من تراث معماري متميز، تم إعداد خطة متكاملة لإعادة بناء فندق «كونتيننتال» بالتصميم الأصلي ونفس الطراز المعماري المميز الذي أنشئ عليه في عام 1870 مع الاحتفاظ بواجهة شارع عدلي.

وعلى التوازي مع الأعمال والدراسات الهندسية، تم الانتهاء من أعمال الهدم لمعظم مبنى الفندق المتهالك، الصادر له رخص هدم كلي رقم 12/01/16/4 بتاريخ 31 يناير 2016 كمنشأ آيل للسقوط، ويمثل خطورة داهمة على الأرواح، وجارِ أعمال التفاوض مع المستأجرين، لوضع آليات التعويضات للشاغلين وفقا للضوابط التي حددها قرار السيد رئيس مجلس الوزراء.

ويتكون المشروع المستهدف تنفيذه بعد الانتهاء من أعمال الهدم، من إنشاء فندق بدرجة نجومية خمس نجوم Business Hotel بطاقة إجمالية 250 غرفة وجناحا، بالإضافة إلى مجموعة من القاعات والمطاعم ونادي صحي (سبا) وجيم، وعدد ثلاثة بدرومات (أدوار تحت الأرض) كأماكن لانتظار السيارات بطاقة استيعابية 691 سيارة، كذلك يتضمن المشروع مجموعة من المحال التجارية لخدمة المنطقة وتتكامل مع الخدمات الخاصة بالفندق، وذلك بتكلفة تقديرية تصل لنحو 800 مليون جنيه بخلاف قيمة الأرض.

تطوير فندق شبرد

وبتاريخ 8 مارس 2020، تم توقيع عقد على أساس الشراكة في الإيراد بين شركة «إيجوث» المالكة للفندق، ومجموعة الشريف السعودية، التي تقوم بتمويل التطوير الشامل للفندق والتأثيث والفرش والتجهيز للتشغيل وتطوير ألفندق بسعة فندقية 316 غرفة وجناح بمستوى خدمة فندقية متميزة ورفع المستوى من 4 نجوم إلى 5 نجوم لينافس الفنادق العالمية، مع إضافة أماكن انتظار سيارات تسع حوالي 80 سيارة وإضافة طاقة فندقية 56 غرفة، وعدد 2 حمام سباحة، بتكلفة استثمارية حوالي 1.4 مليار جنيه.

وتم مؤخرًا اختيار شركة «ماندارين أورينتال» لإدارة فندق «شِبرد» من بين أربعة عروض من شركات إدارة عالمية.

ويشار إلى أن الفندق مقام على مساحة 3198 م2 تقريبا ومغلق منذ عام 2013، وتم الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى، التي تمثلت في أعمال المعالجات والتدعيم الإنشائي لكافة العناصرالإنشائية بمبنى الفندق.

استكمال وتطوير فندق شتايجنبرجر اللسان برأس البر

بتصميم معماري عالمي وأيادٍ مصرية، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي فندق «شتايجنبرجر اللسان» التابع للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، في 3 ديسمبر 2019، وذلك ضمن افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة دمياط، ويقع الفندق بمنطقة اللسان في مدينة رأس البر.

ويقع الفندق في منطقة تُعد من أجمل وأروع المناطق على سطح الأرض في منطقة اللسان عند التقاء نهر النيل بالبحر الأبيض المتوسط، ويعد أول فندق 5 نجوم بمنطقة محافظات الدلتا، وبلغت تكلفة تطويره 350 مليون جنيه ويضم 153 غرفة وجناح.

كان قد تم توقيع عقد حق انتفاع واستغلال وإدارة فندق اللسان بمدينة راس البر بتاريخ 25 نوفمبر 2015 لمدة 49 عاما، بين كل من الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام ومحافظة دمياط، وبمقتضاه تولت الشركة القابضة الإنفاق على إنشاء المشروع من كافة جوانبه.

وبتاريخ 27 نوفمبر 2016، تم توقيع عقد إدارة وتشغيل فندق اللسان بين الشركة القابضة للسياحة والفنادق وشركة «شتانجبنرجر» العالمية.

استكمال فندق شتايجنبرجر التحرير

وفي مايو من العام 2017 تم افتتاح فندق التحرير، الذي تديره شركة «شتايجنبرجر» العالمية بتكلفة استثمارية حوالي 250 مليون جنيه، حيث يقع الفندق عند تلاقى شارعي قصر النيل وشامبيلون، حيث يطل على ميدان التحرير بالقاهرة والمتحف المصري، وهو ملك للشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام.

والفندق «أربع نجوم» وتم بناؤه على مساحة 3205 متر مربع، ويتكون من عدد 295 غرفة وجناح، موزعة على الأدوار من الثاني وحتى العاشر، بالإضافة إلى مناطق الاستقبال ومطعم رئيسي وقاعة احتفالات تسع لحوالي 250 شخصا وقاعات اجتماعات أخرى، بالإضافة إلى حمام سباحة «ساخن/ بارد» وصالة ألعاب رياضية ونادي صحي ومناطق الخدمات، بالإضافة إلى دورين «جراج انتظار السيارات» يسع لعدد 115 سيارة، وعدد 24 سيارة أخرى سطحية، بالإضافة إلى محطات كهرباء ووحدات التكييف المركزي.

تطوير فندق ماريوت القاهرة

وشملت أعمال التطوير التجديدات الخاصة بالغرف والشاليهات في كافة الأدوار بالفندق، التي تبلغ 737 غرفة (غير شاملة الأجنحة) بالنسبة للبرجين و220 غرفة لمبنى الشاليهات.

كما شمل التطوير إنشاء حمام سباحة جديد نظرا لتدهور حالة حمام السباحة السابق والمنطقة المحيطة، وإنشاء مطعم الليالي المصرية وإنشاء تغطية زجاجية له، وإنشاء نادٍ صحي على ثلاث طوابق، على أعلى مستوى، ووفقا لأحدث النظم، بالإضافة إلى تطوير منطقة مطعم البيكري الشهير بالفندق وتوريد وتركيب عدد (4) محولات كهربائية لغرف الكهرباء في برج الجزيرة.

تطوير فندق ماريوت مينا هاوس

وشملت أعمال التطوير جميع غرف النزلاء والممرات بعدد 435 غرفة وجناحا، بالإضافة إلى بعض المناطق العامة، كما شملت أعمال التطوير تحديث جميع النظم والخدمات والأنظمة الكهربائية والميكانيكية، بما يتناسب مع متطلبات الفنادق الخمس نجوم، وكذلك أعمال الواجهات الخارجية للمبنى مع الحفاظ علي طابعها المميز ومراعاة البعد التاريخي له، وبلغت التكاليف الاستثمارية 150 مليون جنيه مصري تقريبا.

وتم تشغيل الفندق تحت العلامة الخاصة بفندق ماريوت العالمية في فبراير 2018.

(مبنى القصر) - مينا هاوس

وتهدف أعمال التطوير والتجديد إلى إعادة الطابع المميز إلى القصر، وكذلك رفع كفاءة الفندق ليتناسب مع أحدث النظم ومعايير الفنادق الخمس نجوم مع المحافظة على الشكل الاثري والمعماري القديم للقصر، ويشمل المشروع عدد 97 مفتاح (أجنحة/غرف) بالإضافة إلى المناطق العام من قاعات ومطاعم، وتم إسناد الأعمال وجاري التنفيذ بتكلفة حوالي 500 مليون جنيه.

فندق فور سيزونز بأرض السلطانة ملك بالأقصر

وفي إطار الحرص على تفعيل التعاون بين شركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بهدف تعظيم العوائد على الأصول المملوكة للدولة واستغلالها بالشكل الأمثل بما يعود بالنفع على الطرفين، ويسهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، تم في فبراير 2020 توقيع عقد مشاركة بين شركة «إيجوث» التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية «آيكون» إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى القابضة، وذلك لإنشاء فندق مستوى 5 نجوم على أرض السلطانة ملك بمحافظة الأقصر.

ويُقام الفندق وملحقاته على أرض السلطانة ملك الواقعة على نهر النيل- المملوكة لشركة «إيجوث»- التي تبلغ مساحتها 21.4 ألف متر مربع، بتكلفة استثمارية حوالي 1.5 مليار جنيه، ووفق العقد، تتولى شركة «آيكون» تطوير وإنشاء فندق سياحي من الفئة الممتازة خمسة نجوم وتحتفظ بملكية الفندق بإدارة شركة «فور سيزونز»، فيما تحتفظ «إيجوث» بملكية الأرض مقابل نسبة من إيرادات الفندق بحد أدنى مضمون سنويًا وذلك بما يحقق مصلحة الطرفين.

مشروع سياحي على جزيرتي آمون وقلادة بأسوان

وتبلغ مساحة جزيرة آمون المملوكة لشركة إيجوث 6 أفدنة تقريبا، بينما تبلغ مساحة جزيرة قلادة المملوكة لشركة أوراسكوم 4.5 فدان تقريبا، وقد تم منح الأخيرة حق انتفاع جزيرة «آمون» لإقامة المشروع السياحي على الجزيرتين.

ويتكون المشروع من 36 جناحا فندقيا بمستوى 7 نجوم، وملحق بكل جناح حمام سباحة خاص، بالإضافة إلى الخدمات الفندقية المميزة من مطاعم ومكتبة ونادي صحي متكامل وحمامات سباحة عامة، في إطار تصميم معماري متميز يستلهم حضارة الماضي مع روح ورفاهية العصر الحديث.

ويراعي التصميم الحفاظ على المظاهر البيئية المتواجدة، سواء من تكوينات جرانيتية أو أشجار معمرة أو مباني تراثية، وتم التغلب على غالبية التحديات لتنفيذ المشروع.

تطوير فندق كوزموبوليتان

ويقع الفندق بمنطقة وسط القاهرة ويعود تاريخ إنشائه إلى عام 1902 على الطراز الأوروبي مما يعد ذو قيمه فنية وتاريخية، فقد تبنت الشركة خطة لتطوير وتحديث فندق كوزموبوليتان ليتماشى مع أحدث نظم الإدارة الفندقية.

وتهدف فكرة التطوير إلى إعادة التصميم الداخلي للغرف الموجودة بالفندق والموزعة على ستة طوابق متكررة والعمل على دمج بعض الغرف ببعضها لزيادة مساحة الغرفة وعمل التعديلات المعمارية المطلوبة، بالإضافة إلى تطوير المناطق العامة والخدمات الموجودة بالدورين الأرضى والبدروم مع مراعاة اتساع المداخل والاستقبال ونقل الإدارة إلى المنطقة الخلفية، وكذلك انشاء نادي صحي، والتجديد للواجهات مع المحافظة على الطابع المعماري المميز للمبني، وذلك بتكلفة استثمارية 85 مليون جنيه.

تطوير فندق سفير دهب بجنوب سيناء

ويتكون المشروع من 135 غرفة و24 جناح وصالة الاستقبال والموقع العام وعدد من المطاعم وحمام سباحة، بتكلفة نحو 160 مليون جنيه ومن المقرر انتهاء الأعمال خلال العام الجاري 2021.

تطوير قرية مجاويش بالغردقة

وتم توقيع عقد مشاركة عقارية بين شركة مصر السياحة وشركة وادي دجلة، لتطوير قرية مجاويش، واستغلال أرض فضاء، حيث يتضمن المشروع تطويرا شاملا من غرف وبنية تحتية ومطاعم وحمام سباحة ومطابخ وإقامة إسكان سياحى وتجارى وترفيهي.

وتم إبرام ملحق للتعاقد بتاريخ 2018/6/6 لتطوير القرية وفقًا لمواصفات شركة ريكسوس العالمية بمستوى 5 نجوم بالإضافة إلى أستصدار رخصة البناء للأرض الفضاء رقم 239 لسنة 2019 متضمنة إنشاء عدد 3 فنادق ونماذج مختلفة للإسكان السياحي ومول تجاري.