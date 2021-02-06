إنشاء مركز خدمات متكاملة لتنمية القطاع الزراعي في جنوب سيناء

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة بصدد إنشاء مركز للخدمات المتكاملة لتنمية القطاع الزراعي بكافة مدن المحافظة، بتكلفة تتعدى 180 مليون جنيه، بهدف تشجيع الشباب على التوسع في مجال استصلاح الأراضي الزراعية، ودعم المزارعين لزيادة إنتاجية الفدان للمحاصيل الزراعية.

وأكد فودة، في تصريحات صحفية، اليوم، أن هذا المركز هو الأول من نوعه على أرض المحافظة لتقديم الخدمات الزراعية لكبار وصغار المزارعين، ودعم الأمن الغذائي بالمحافظة.

وأشار إلى أن هذا المركز سيقدم كافة الخدمات الزراعية التي تساهم في تعزيز الزيادة الإنتاجية للمحاصيل الإستراتيجية، وتحسين جودة المحصول وتقليل استخدام الأسمدة والمبيدات، وتوفير المياه وتحسين جودة الأراضي الزراعية.

وأوضح أن المركز يضم أكثر من 7 أقسام منها قسم لشبكات الري والتنقيط، وقسم لبيع الأسمدة والمبيدات، والأدوات البيطرية، والآلات الزراعية، ومعمل تحاليل، وقاعة اجتماعات.

وتابع أن المركز سيقدم مجموعة من الخدمات التي من شأنها تنمية القطاع الزراعي، وتتمثل في تقديم التدريب والاستشارات الزراعية للمزارعين، وطلاب المدارس الزراعية وكليات الزراعة التابعة لجامعة الملك سلمان، والجامعة الحكومية المقرر إنشاؤها بمدينة أبورديس، وتقديم بعض الخدمات والاستشارات البيطرية، وخدمات تحليل عينات التربة الزراعية والمياه والنباتات من خلال معمل مجهز بأحدث الأجهزة التكنولوجية في هذا المجال.

وأكد المهندس أسامة إبراهيم، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، تخصيص 550 م2 لإقامة ميكنة زراعية تضم كافة الآلات الزراعية، لدعم المزارعين، خاصة أن المحافظة تسير بخطوات سريعة للتوسع في الرقعة الزراعية.

وأكد وكيل وزارة الزراعة، أنه لأول مرة يجرى إقامة هذه الميكنة بجنوب سيناء، وتضم كافة المعدات والأجهزة الزراعية وماكينات دراس لتحويل مخلفات الزراعة إلى الكمبوست «أسمدة غير ضارة للتربة» وغيرها من مستلزمات الزراعة.

وأشار إلى تأجير هذه الأجهزة الزراعية للمزارعين بأجر رمزي، كما سيجرى توفير جرارات الحرث للمزارعين مجانًا في حالة الحرث العميق تحت سطح التربة مرة في العام.