التعليم تدرس عودة مجموعات التقوية 22 فبراير بإجراءات لمواجهة كورونا

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن الوزارة تدرس عودة مجموعات التقوية بالمدارس، يوم 22 فبراير الجاري، مشيرا إلى أنه جرى تعليقها منذ 3 يناير الماضي، بسبب ذروة فيروس كورونا، موضحا أنه حال اتخاذ قرار نهائي بعودة مجموعات التقوية، سيتم ذلك بتنفيذ إجراءات وقائية مشددة للوقاية من كورونا.

وقال المصدر، فى تصريحات لـ«الوطن»، إنه سيتم قياس حرارة الطلاب قبل السماح لهم بحضور مجموعات التقوية بالمدارس، حال إعلان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عودة الطلاب للمدارس، بعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي، لافتا إلى أنه لا يوجد أى قرار بعودة الدروس الخصوصية، فى ظل جائحة كورونا، مؤكدا أن جميع المدارس على مستوى الجمهورية، ستخضع لأعمال تعقيم وتطهير بصورة دورية، لحماية الطلاب والمعلمين، من خطر الإصابة بكورونا.

وأوضح المصدر، أن الوزارة خاطبت جميع المدارس على مستوى الجمهورية، للتجهيز والاستعدادات لعقد امتحانات التيرم الأول من العام الدراسي الحالى 2020-2021، بعد 20 فبراير الجاري، مؤكدا أن العام الدراسي سيتم إستكماله ولن يتم إلغاء الدراسة بسبب فيروس كورونا.

وكانت المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، قد حذرت الأعضاء المرشحين للعمل كرؤساء لجان ومراقبين أوائل ورؤساء مراكز توزيع أسئلة بامتحانات الثانوية العامة، من التخلف عن مواعيد المقابلات التى يتم إجراؤها خلال الأسبوع الجارى لاختيار العناصر التى سيتم تكليفها للعمل فى الوظائف السابقة بامتحانات الثانوية العامة 2020-2021، مشددة على أنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا أثناء عقد المقابلات الشخصية للأعضاء.

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن أختيار الأعضاء الذين سيعملون فى امتحانات الثانوية العامة، لأصحاب الكفاءات والخبرة، وأيضا من لا يوجد لديهم موانع قانونية، منوهة إلى أنه تم البدء فى الاستعداد النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة، خاصة فى ما يتعلق بالأعمال التحضيرية لعقد الاختبارات، وأن الامتحانات سوف تعقد فى المدارس.