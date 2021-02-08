متى يحق للمواطن التنازل عن قطعة الأرض المخصصة له؟ الإسكان تجيب

بدأت وزارة الإسكان والمرافق ممثلة في هيئة مجتمعاتها العمرانية في استقبال طلبات الحجز الإلكتروني لحجز عدد 380 قطعة أرض سكنية مميزة بمساحات تتراوح بين 430 و720 مترًا مربعًا، بـ5 مدن جديدة، وهي: «بدر - الفيوم الجديدة - أسوان الجديدة - العاشر من رمضان - برج العرب الجديدة».

ويكون التقدم لحجز الأراضي المطروحة يقتصر فقط على العملاء السابق تقدمهم للمرحلة الأولى خلال الفترة من 28 يوليو 2020 حتى 27 أغسطس 2020 ولم يقوموا بسحب مبلغ جدية الحجز.

وحددت كراسة الشروط الخاصة بحجز قطع الأراضي السكنية، عددًا من الاشتراطات لتنازل الغير عن قطع الأراضي السكنية المطروحة، والتي جاءت على النحو التالي:

شروط تنازل الغير عن قطع الأراضي السكنية

- أن يتم التنازل والتوقيع أمام الموظف المختص بجهاز المدينة من المتنازل والمتنازل إليه أو وكيليهما بموجب توكيل رسمي (عام/خاص) ويذكر به التنازل عن قطعة الأرض المتنازل عنها ورقمها ويحفظ أصل التوكيل بملف العميل.

- أن يتم سداد كامل الثمن المحدد لقطعة الأرض.

- أن يحل المتنازل إليه محل المتنازل في كافة الالتزامات الواردة بكراسة الشروط في حالة عدم انتهاء المهلة المحددة للتنفيذ.

- في حالة انتهاء المهلة المحددة للتنفيذ يلزم الانتهاء من تنفيذ دور سكني به وحدة صالحة للسكن على الأقل وتشطيب الواجهة والسور وأن يكون مطابق للترخيص الصادر لقطعة الأرض.

ويتم إلغاء التخصيص وسحب قطعة الأرض في الحالات الآتية طبقًا للقواعد المعمول بها باللائحة العقارية:

حالات إلغاء التخصيص

1. في حالة اكتشاف أو ظهور أية مخالفات لشروط الحجز أو الموارد الواردة بكراسة الشروط.

2. عدم قيام الطرف الثاني باستكمال سداد نسبة الـ25% من إجمالي ثمن الأرض بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و0.5% مجلس أمناء المدينة من إجمالي ثمن الأرض خلال المدة المحددة بكراسة الشروط.

4. في حالة عدم سداد قسطين متتاليين من أقساط ثمن الأرض.

5. عدم الالتزام بالتوقيتات المحددة لاستلام الأرض والبناء كالتالي:

- استلام الأرض خلال الفترة المحددة بإخطار التخصيص.

- الانتهاء من استخراج تراخيص البناء والتنفيذ خلال 5 سنوات من تاريخ استلام الأرض.

6. التصرف في الأرض بأي شكل من أشكال التصرف للغير دون موافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول.

7. تغيير الغرض المخصص من أجله الأرض أو العقار، دون الحصول على موافقة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.