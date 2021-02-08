حظك اليوم الاثنين 8-2-2021 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج الثور أنّه واثق في قدراته ومحب لعمله ويجتهد فيه لأقصى حد لإخراجه بأفضل صورة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ واليوم مناسب لتطوير أعمالك وتقوية الروابط والعلاقات مع الآخرين.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يدعمك اليوم ويمدك بالهدوء، وتتيسر أمامك وسائل الراحة والاسترخاء.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة ساندي، ويوافق تاريخ ميلادها 22 أبريل.