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حظك اليوم الأحد 7-2-2021 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:02 ص | الأحد 07 فبراير 2021
برج الثور

برج الثور

تغلب على مواليد برج الثور صفات الأبراج الترابية التي ينتمي إليها، والتي تجعله يقدر جيدًا قيمة المال وينفقها بحكمة.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك اليوم لإظهار حكمة في المعاملات المهنية والمادية ويذخر عقلك بأفكار خلاقة تساعدك على زيادة مال أو أملاك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط الفلك يساعدك أن تسترخي وتنطلق مع الأحباب والأصحاب.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان رامز جلال، ويوافق تاريخ ميلاده 20 أبريل.

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