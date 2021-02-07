مدير «بريد شرق القاهرة» يوضح تفاصيل صرف معاشات فبراير للشريحة الثانية

قال بيومي القطان مدير عام منطقة بريد شرق القاهرة، إنه بناءً على تعليمات الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس الإدارة، تنفذ الهيئة القومية للبريد عملية صرف المعاشات لجموع الشعب المصري، وهذا استحقاق دوري تجريه الهيئة بصفة شهرية، مؤكدا أننا نؤمن عملية الصرف بإجراءات احترازية مشددة لحماية العاملين بالبريد والمواطنين المترددين على المنافذ البريدية من فيروس كورونا «كوفيد - 19».

الهيئة توفر عدد من الإجراءات الإحترازية

وأضاف القطان، خلال لقائه مع درية عاطف مراسلة برنامج «الآن»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أننا نجري عددًا كبيرًا من الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الهيئة من خلال توفير ملصقات على الأرضيات في المكاتب البريدية لتنظيم عملية انتظار المواطنين، بحيث يكون هناك مسافة تباعدية تحقق التباعد الاجتماعي بين العملاء لا تقل عن متر داخل مكتب البريد.

تنظيم ساحات انتظار بالخارج

وتابع أنه تم أيضا تنظيم ساحات انتظار بالخارج، لإيجاد فترة انتظار آمنة للمواطن لحين حلول دوره لدخول الفرع والتعامل، وتكليف عدد من العاملين من الهيئة القومية للبريد مهمتهم استقبال وإرشاد المواطنين وتوجيههم خلال فترة التعامل، فضلا عن توفير مستلزمات الوقاية للعاملين والمواطنين.

وأشار إلى أن العاملين ملتزمين بشكل تام على ارتداء الكمامات، كما أن الأمن المدني الذي يقف على باب الفرع يمنع دخول أي مواطن داخل صالة المكتب إلا بالتزامه بارتداء الكمامة، فضلًا عن تعقيم الفروع من خلال شركات النظافة والرعاية الطبية المتعاقدة مع الهيئة العامة للبريد.

بدء صرف المعاشات اليوم لمن يزيد على 2000 جنيه

وأوضح أن هناك تنسيق تام بين رئيس مجلس الإدارة، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بتقسيم مستحقي المعاشات إلى شرائح لضمان توافد دفعات محددة على الفروع لعدم التكدس، لافتا إلى بدء الصرف يومي الاثنين والثلاثاء الماضي للشريحة الأقل من 1000 جنيه، ويوم الأربعاء والخميس صرفت الشريحة من 1000 إلى 2000 جنيه، واليوم نبدأ صرف المعاشات لمن يزيد عن 2000 جنيه والمتخلفين من الصرف من المرحلة الثانية.

وأكد أن عملية التقسيم تضمن توافد عدد محدد على الفروع لمنع التكدس، كما تم أيضا إتاحة الصرف من المنافذ الخارجية لماكينات الصراف الآلية سواء المملوكة للهيئة أو لجميع البنوك، فالهيئة تمتلك الآن قرابة الـ1000 منتشرة على مستوى الجمهورية فضلا عن 4000 مكتب.