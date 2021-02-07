ائتلاف أولياء الأمور يطالبون بحذف أجزاء من المناهج قبل امتحانات النقل

حالة من الترقب يعيشها أولياء الأمور، قبل إعلان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل آليات عقد امتحانات التيرم الأول، وبدء الفصل الدراسي الثانى يوم الأحد المقبل الموافق 14 فبراير الجاري، بعد أن تم تأجيلها بسبب ذروة فيروس كورونا، مؤكدين تخوفهم من عودة الطلاب للمدارس، في ظل انتشار جائحة كورونا.

قالت الدكتورة داليا الحزاوي، مؤسس جروب ائتلاف أولياء أمور مصر، إن أولياء الأمور ينتظرون مؤتمر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الذى سيعقد يوم الأحد المقبل الموافق 14 فبراير الجاري، لإعلان تفاصيل آليات عقد امتحانات التيرم الأول، وكيفية بدء الفصل الدراسي الثانى من العام الدراسي الحالى 2020-2021، موضحة أن هناك تخوفات من البعض، حول عودة الطلاب للمدارس الفترة المقبلة، وسط انتشار فيروس كورونا.

وأكدت الحزاوي، لـ«الوطن»، أن هناك مطالب مهمة من أولياء الأمور، نتمنى من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، النظر إليها قبل إعلان آليات عقد الامتحانات، منها حذف بعض الأجزاء من المناهج قبل امتحانات النقل، بسبب ظروف كورونا، وضرورة توفير نماذج استرشادية للمرحلة الثانوية، وخصوصا للثانوية العامة بهدف تدريب الطلاب علي نوعية الاسئلة التي تعتمد علي فلسفة الفهم وليس الحفظ كما صرحت الوزارة، ذلك مع وجود تابلت مع الطلاب يسهل ذلك فيمكن تحميل نماذج بصفة مستمرة حتي تنير لهم الطريق، وحذف المواد التي لا تضاف إلي المجموع من جدول الثانوية العامة، كما تم العام الماضي والإكتفاء بحل البوكليت للاسئلة في المنزل كواجب منزلي فهذه المواد لا يوجد لها شرح في قنوات التعليمية، خاصة فى ظل جائحة كورونا.

وأوضحت الحزاوي، أن أولياء أمور الثانوية العامة ينادوا بضرورة حذف جزء من المنهج لتخفيف عنهم في ظل اعتماد الطالب علي نفسه إلي حد كبير في الدراسة ومع توقف مجموعات التقوية وغلق سناتر الدروس الخصوصية، كما أن التعليم عن بعد لا يتناسب مع بعض الطلاب لأنه ليس تفاعلي، مشيرة إلى أن الأسئلة فى امتحانات الثانوية العامة، التي تخاطب المستويات العليا للمعرفة، لم يعتاد الطالب عليها نظرا لأن الأسئلة فى السابق، كانت تعتمد على الحفظ والتلقين، كما أن هناك معلمين لم يتناولوا شرح المنهج بالنظام الجديد، مطالبين البعد عن الأسئلة الغريبة التي يختلف على حلها المعلمين أنفسهم بسبب التقارب الكبير جدا بين الإجابات في امتحانات الثانوية.

وأشارت الحزاوي، إلى أن الوزارة صرحت على تنفيذ ضوابط صارمة وأسلوب محكم، لحوكمة المدارس الخاصة والدولية، على مطلع العام الجاري 2021، من خلالها يتم إلغاء النسب الإضافية، للزيادة على المصروفات الدراسية وآليات التقسيط، مؤكدة أنه فى حال صعوبة تطبيق الضوابط بأثر رجعي هذا العام، فالإعلان عنها هيكون خبر سار لجميع الأسر في انتهاء الصراع الدائم بينها وبين المدارس الخاصة على دفع المصروفات الدراسية.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلن من قبل، عدم حذف أى أجزاء من المناهج لجميع الصفوف الدراسية قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول، مشيرا إلى أنه سيعلن كل تفاصيل عقد الامتحانات، وبداية الفصل الدراسي الثانى من العام الدراسي الحالى يوم الأحد المقبل 14 فبراير الجاري، منوها بأنه لا يوجد أى قرار بتأجيل الامتحانات بسبب كورونا.