تركيب 10 ملايين عداد كهرباء مسبق الدفع للقضاء على أخطاء الفواتير

انتهت شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية من تركيب ما يقرب من 10 ملايين عداد مسبق الدفع ضمن الخطة التي بدأتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تنفيذها لتحويل 33 مليون عداد تقليدي بأخرى مسبوقة الدفع وذكية خلال 6 سنوات للقضاء على مشاكل أخطاء الفواتير التي يعاني منها البعض بسبب تدخل العنصر البشري.

تركيب 2 مليون عداد مسبق الدفع سنويا

وتستهدف خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تركيب ما يقرب من 2 مليون عداد مسبق الدفع سنويًا، لافتا إلى أن الإقبال على هذه العدادات في تزايد مستمر، خاصة مع توفير آليات وطرق متعددة لشحن الكارت الخاص بالعداد كان آخرها تطبيق الشحن عن طريق تطبيق الكتروني على هاتف المشترك.

تمكن المشترك من متابعة الاستهلاك بنفسة

وأكدت وزارة الكهرباء أن العداد مسبق الدفع يبين للمستهلك نوع الشريحة التي سيحاسب عليها، إضافة إلى عدم وجود أية أخطاء عند حساب قيمة الاستهلاك، إضافة إلى مميزات أخرى منها:

* تمكن المشترك من مراقبة استهلاكه للتيار الكهربائي بنفسه، حيث يمكن متابعة استهلاكه من الكهرباء من شاشة موجودة بالعداد توضح له ما تبقى من رصيده الشهري، وبالتالي تقسيمه على باقي استخداماته اليومية، كما أنه يبين للمستهلك نوع شريحة الكهرباء التي سوف يتم محاسبته عليها وبالتالي يمكن له تقليل استهلاكه.

* لايوجد أي خطأ عند حساب قيمة الاستهلاك للكهرباء على عكس العدادات القديمة كانت تعتمد على القراءة التي يحددها محصل الكهرباء.

* يمكن شحن العداد بمبلغ مالي بسيط يبدأ من 10 جنيهات وحتى 10 آلاف جنيه في المرة الواحدة، لكي يقوم باستهلاكه كما يشاء ومراقبة استهلاكه عن طريقة مراقبة العداد.

*يمنع أحد ما من سرقة التيار الكهربائي وذلك من خلال شاشة العداد حيث يمكن مقارنة قيمة قراءة الدخول والخروج من العداد.

* يمكن استخراج كارت بدل فاقد بسهولة من شركة الكهرباء بمبلغ مالي بسيط يقدر بقيمة 18.50 جنيه.

* يوجد بالعداد لمبة تحذيرية تساعد المستهلك في معرفة قرب انتهاء رصيد العداد الكودي.

* في الإجازات والعطلات الرسمية إذا ما انتهى الرصيد بالعداد يظل متصلا بالتيار الكهربائي حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي للإجازة.