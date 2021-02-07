صبري فواز بعد إصابته بكورونا: «اللي يجي في الريش بقشيش» (فيديو)

حرص الفنان صبري فواز، على طمأنة جمهوره، بعد إصابته بفيروس كورونا، مؤكدًا أنّ حالته الصحية باتت تشهد تحسنًا كبيرًا خلال الأيام القليلة الماضية.

ونشر صبري فواز، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مقطع فيديو، يُطمئن فيه الجمهور، قال فيه: «شاءت إرادة ربنا إن آخر 3 سنين يحصل حاجات غريبة، سنة جلطة ودعامة، وبعدها استئصال مرارة، وبعدها كورونا».

وتابع: «الحمد لله.. أنا كويس وبقالي فترة في الموضوع، وقربت أعدي منها دعواتكم.. إحنا احسن من غيرنا بكتير.. أنا بطمنكم اللي يجي في الريش بقشيش».

ويتعاون الفنان صبري فواز، مع الفنانة دينا الشربيني، في مسلسل «قصر النيل»، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2021، وهو من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج خالد مرعي، ويُشارك في بطولته بجانب دينا الشربيني، وريهام عبدالغفور، صلاح عبدالله، ومريم الخشت، وأحمد مجدي، وأحمد خالد صالح، ومحمود البزاوي، ونبيل عيسى.

نقلة جيدة للإعلام بفضل المتحدة

وكان الفنان صبري فواز، قد قال إنّ هناك نقلة جيدة حدثت على مستوى الإعلام المصري، والفضل في ذلك يرجع إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قائلا: «شايف إن فيه نقلة كويسة حصلت، وفي ضبط ميزان للسوق، ودي حاجة كويسة، وشوفنا في رمضان اللي فات، كانت الإيد الأعلى للإعلام المصري، والدراما تحديد».

وأشار في تصريحات تليفزيونية له، إلى أنه متفاؤل بأن الفترة القادمة ستشهد استكمال هذا الاتجاه بأعمال وإنتاجات على نفس المستوى، لافتا إلى أننا في حاجة لأعمال أكثر تحكي ملامح مصر وتراثها وثقافتها وتقدم صورتها الحقيقية أمام الجميع في الداخل والخارج.