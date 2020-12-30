صبري فواز: الشركة المتحدة ضبطت ميزان سوق الإعلام

صرح الفنان صبري فواز، بأن هناك نقلة جيدة حدثت على مستوى الإعلام المصري، والفضل في ذلك يرجع إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قائلا: «شايف إن فيه نقلة كويسة حصلت، وفي ضبط ميزان للسوق، ودي حاجة كويسة، وشوفنا في رمضان اللي فات، كانت الإيد الأعلى للإعلام المصري، والدراما تحديد»، مشيرا إلى أنه متفاؤل بأن الفترة القادمة ستشهد استكمال هذا الاتجاه بأعمال وإنتاجات على نفس المستوى، لافتا إلى أننا في حاجة لأعمال أكثر تحكي ملامح مصر وتراثها وثقافتها وتقدم صورتها الحقيقية أمام الجميع في الداخل والخارج.

يجب أن نركز على الأعمال الجماعية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع حلقة اليوم الأربعاء، من برنامج «الحقيقة»، المذاع على شاشة «extra news»، أن الفترة القادمة نحتاج فيها على المستوى الفني بالأخص، أن نعمل فيها بصورة أكبر على الأعمال الجماعية، لأن هذا مهم جدا، وتتيح الفرصة لإخراج مواهب كثيرة، كما أن الفترة الماضية شهدت على نجاحاتها الكبيرة التي حققتها غالبية هذة النوعية من الأعمال.

محتاجين أعمال أكثر تحكي ملامح مصر

وأشار إلى أن التوجه لتقديم أعمال تحكي التاريخ المصري الحديث والقديم، شيء في غاية الأهمية أيضا، لأن جزءً كبيرا من الإعلام هو أنت تقول ملامحك، بمعنى أن تقدم فن له علاقة بمصر وملامح مصر وتراثها وثقافتها وعادتها، «محتاجين نلعب شوية في المنطقة دي».

أفضل المسلسلات «الاختيار» و«الفتوة»

وعن الحضور القوي للدراما الاجتماعية بالأعمال التي أنتجتها الشركة المتحدة، قال إن الموسم الرمضاني الماضي ضم الكثير من الأعمال الاجتماعية الرائعة كمسلسلات (الاختيار، الفتوة، 100 وش)، وغيرها من الأعمال التي قدمت، وأن هناك أعمال مميزة قدمت خارج الموسم الرمضاني، وبالأخص سلسلة حكايات مسلسل «إلا أنا»، التي عملت صدى كبير مازال مستمرا حتى الآن.

وكان «فواز» قد شارك في بطولة الكثير من الأعمال الدرامية التي قدمت خلال عام 2020، وآخرها مشاركته في بطولة إحدى حكايات مسلسل «إلا أنا»، الذي حقق نجاحا ومتابعة كبيرة وقت عرض حلقاته.