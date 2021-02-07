ضمن «حياة كريمة».. استقبال معدات تطوير 57 قرية ببرج العرب بالإسكندرية

استقبل اللواء حسن الجمال، رئيس مركز ومدينة برج العرب المعدات المشاركة في مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة» لتدعيم مركز ومدينة برج العرب طبقا للخطة المحددة لتدعيم المركز لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال الجمال، إن تلك المعدات فى إطار إعطاء إشارة البدء في تنفيذ مشروع حياة كريمة لـ 57 قرية بمركز ومدينة برج العرب والتي ستبدأ بعدد 3 قرى هي: «بهيج، أبو صير، الغربانيات» بالإضافة إلى النجوع والتوابع.

ويأتي ذلك خلال 6 أيام فقط، بعدما أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بدء تطوير 57 قرية وتابعا ونجعا ببرج العرب القديمة، حيث يستفاد من أعمال التطوير فيها نحو 130 ألف مواطن.

وأعرب أهالي قري برج العرب من الرجال والسيدات والأطفال عن بالغ فرحتهم وسعادتهم عقب إطلاق محافظ الإسكندرية إشارة بدء تنفيذ التطوير الذي تبلغ تكلفته 3 مليارات جنيه.

ووجه أهالى قرى برج العرب الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على تدشين المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مؤكدين أن المبادرة من أهم المشروعات العظيمة التي تم تنفيذها لخدمتهم، والتي تؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية بهم وحرصها على توفير حياة كريمة لهم.

وأشادوا بهذه المبادرة الرئاسية والتي سوف تغير حياتهم للأفضل، من خلال تطوير 15 قطاعا خدميا بالقرى على رأسها «البنية التحتية من مرافق وخدمات وكذلك تطوير قطاعات الصحة والتعليم وغيرها، والاهتمام بتوفير حياة كريمة لجميع الأسر الأكثر احتياجا».

وأوضح محافظ الإسكندرية أن هناك تنسيقا كاملا بين المحافظة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لمتابعة تنفيذ كافة أعمال التطوير أولا بأول والتي من المقرر الانتهاء منها خلال عام وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس.