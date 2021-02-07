تطوير وعلاج وحفل غنائي.. ماذا حدث لـ«الهجانة» بعد زيارة السيسي الأولى؟

قبل عام بالتمام والكمال، فاجأ الرئيس عبدالفتاح السيسي أهالي عزبة الهجانة الواقعة شرق مدينة نصر، بالتحديد بالكيلو 4.5 بطريق السويس، بزيارة لهم لمتابعة وتفقد الموقف التنفيذي الخاص بتطوير تلك المنطقة، ليعود من جديد اليوم الأحد، ويفاجىء أهالي نفس المنطقة، التي تقع شرق القاهرة، بزيارة جديدة صحبه خلالها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالإضافة إلى عدد من الوزراء والمسؤولين، وسط حفاوة استقبال من أهالي المنطقة، الذين قابلوا الرئيس بـ «الزغاريد» والهتافات مرددين «بنحبك ياريس».

وبعد الزيارة الأولى للرئيس، شهدت منطقة عزبة الهجانة الكثير من التطورات، التي تحققت بعد التوصية الرئاسية بإعادة هيكلة المنطقة بشكل عام وتحسين مرافقها.

أعمال تطوير

ونشرت «الوطن» تقريرا بعد الزيارة الأولى استعرضت فيه القصة الكاملة لعلميات التطويرالشاملة التي شهدتها المنطقة، في أعقاب زيارة الرئيس وتوجيهاته، حيث لم تمر أيام على تلك الزيارة، وتم تحسين مدخل المنطقة، الذي كان عشوائيا ومليئًا بالعشش ومواقف السيارات العشوائية، مما كان يؤثر بالسلب على الحركة المرورية بالمنطقة، ولكن بعد الزيارة جرى إزالة العشش ونقل الموقف، وأنشئت حديقة عامة هناك بدلا من المحال القديمة، وهو ما نتج عنه متنفس للمواطنين وزيادة بالرقعة الخضراء بتلك المنطقة.

قوافل طبية

ولم تمر أيام ايضا على تلك الزيارة، حتى أعنلت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، تقديم الخدمة الطبية لأكثر من 6 آلاف مواطن، فضلا عن تحويل عدد من الحالات إلى المستشفيات الحكومية لتلقي الخدمة الطبيبة وإجراء الجراحات العاجلة التي تحتاجها تلك الحالات، كما قدت وزارة الصحة أكثر من قافلة طبيبة مجانية للمجانية.

وضمت تلك القوافل الطبية نحو 16 عيادة بمختلف التخصصات الطبية بين عظام وباطنة وجراحة وأسنان ومسالك وأطفال ومخ وأعصاب ونسا توليد، فضلا عن توفير صيدلتين متحركتين لصرف العلاج بالمجان لمواطني العزبة، كما قدمت القوافل سيارتين بهما معامل متحركة لإجراء التحاليل البسيطة للمواطنين.

الأمر لم يقف عند هذا الحد، فبعدها أعلنت إدارة عمليات مدينة نصر بالشركة المصرية لتوزيع وتوصيل الغاز الطبيعي للمدن «تاون جاس» من تركيب جميع مهمات الغاز الطبيعي لـ10 محال تجارية بـ«عزبة الهجانة»، ضمن خطة تطوير المنطقة بأكملها.

احتفالية

أما أكثر ما أعجب أهالي المنطقة، كان الاحتفالية الكبرى مجانية الحضور التي أقيمت بالمنطقة، احتفالا بعمليات التطوير التي تمت بها، حيث شارك بها عدد كبير من المطربين الشعبيين بينهم عبدالباسط حمودة وريكو، وهو ما أعجب أهالي العزبة بشكل كبير، وظهر ذلك خلال مشاركتهم بالإحتفالية ومشاركة المطربين الشعبيبن أغانيهم المختلفة، بالإضافة إلى الأغاني الوطنية التي أذيعت خلال الإحتفالية عن طريق منسق أغاني الحفل.