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صديق عن زيارة الرئيس لعزبة الهجانة: مش هنهمد غير لما المشروعات تخلص

كتب:

شريف سليمان
06:43 م | الأحد 07 فبراير 2021
المهندس خالد صديق

المهندس خالد صديق

قال المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي أعمال تطوير عزبة الهجانة رسالة قوية للشعب والحكومة والعاملين على ملف تطوير العشوائيات، موضحًا: «الرسالة مفادها أن أي يوم تأخير عن الارتقاء بحياة أهالي المناطق غير المخططة أو العشوائية معناه التسبب في الأذى لهم، وهو ما يدل على حرص الرئيس على توفير حياة يستحقها هؤلاء المواطنين».

وأضاف صديق، في مداخلة عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «دي رسالة لينا كلنا إننا مش هنهمد ولا نهدى إلا لما المشروعات تخلص وإن مفيش يوم يضيع على الفاضي، ورسالة أيضًا للمواطن عشان يطمنه، ومفيش حاجة اسمها يوم اجازة نروح مننا .. الرئيس يتحرك ونحن وراؤه وسندعم الرسالة التي أراد إيصالها للمواطن».

وتابع المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، أن الدولة تعمل على أكثر من شق في تطوير العشوائيات مثل الأسواق العشوائية والمناطق غير الآمنة والمناطق غير المخططة ومبادرة الرئيس لتطوير عواصم المحافظات والمدن الرئيسية ومبادرة تطوير الريف المصري.

وأردف، أن تكلفة تطوير المناطق غير الآمنة كانت نحو 38 مليار جنيه، لكن جرى إضافة مشروعات أخرى تكلفتها 1.5 مليار جنيه، بواقع 357 منطقة جرى الانتهاء من 312 منطقة منهم.

وأشار، إلى أن الأيام القادمة ستشهد افتتاحات كثيرة مثل «معا» و«الخيالة» ومشروعات في العبور الجديدة وراس البر وجنوب سيناء والإسكندرية، لافتًا إلى أن الدولة المصرية وضعت خطة لتطوير المناطق غير المخططة على مدار 10 سنوات ستنتهي في عام 2030 بتكلفة 318 مليار جنيه: «انتهينا في العام الماضي من تطوير 54 منطقة».

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