صندوق العشوائيات: تكلفة تطوير المناطق غير الآمنة ستتجاوز 39 مليار جنيه

قال المهندس إيهاب الحنفي منسق صندوق تطوير العشوائيات، إن تطوير المناطق العشوائية تمثل ضرورة قصوى كونها تمثل خطورة على حياة الإنسان، إذ سيجري الانتهاء من أعمال تطويرها بنهاية العام الجاري، لافتًا إلى أن عددها الإجمالي يبلغ 357 منطقة بواقع 240 ألف وحدة سكنية بجميع محافظات الجمهورية عدا محافظة شمال السيناء لأنها لا تحتوي على مناطق عشوائية غير آمنة.

وأضاف «حنفي» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» الذي يعرض عبر شاشة «صدى البلد»: «انتهينا من تطوير 312 منطقة عشوائية بها 190 ألف وحدة سكنية، ونعمل على تطوير 45 منطقة عشوائية غير آمنة بنهاية هذا العام».

وتابع، أن تكلفة تطوير المناطق غير الآمنة ستتجاوز 39 مليار جنيه، إذ أنفقت الدولة المصرية نحو 29.5 مليار جنيه حتى الآن: «منذ أن أنشئ الصندوق بعد سقوط صخرة الدويقة في عام 2008 وحتى عام 2014، كان مجموع المبالغ التي جرى إنفاقها 652 مليون جنيه، لكن منذ افتتاح حي الأسمرات في عام 2016 وحتى الآن جرى إنفاق 29 مليار جنيه».

وأردف منسق صندوق تطوير العشوائيات: «لدينا خطة متوسطة لتطوير المناطق العشوائية غير المخططة بواقع 152 ألف فدان والأسواق العشوائية، وعمومًا فإن المناطق غير الآمنة تمثل 1% من العمران بمصر، أما المناطق غير المخططة تمثل ما يتراوح بين 37% إلى 40% من العمران، مثل عزبة الهجانة».

وأوضح، أن عزبة الهجانة بها مناطق خطورة من الدرجة الثالثة (أقل خطورة من الدرجة الثانية والدرجة الأولى)، إذ أنها معرضة للتلوث الصناعي وتحتوي على كابلات ضغط عالي، أما بقية العزبة فهي عبارة عن منطقة غير مخططة.