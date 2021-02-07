توقعات طقس 72 ساعة.. انتشار الشبورة المائية صباحا والبرودة تشتد ليلا

نشرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، توقعاتها حول حالة الطقس على مدن ومحافظات مصر، خلال الأيام الثلاثة المقبلة، في الفترة من الاثنين الموافق 8 فبراير، حتى الأربعاء 10 من الشهر ذاته.

طقس الاثنين 8 فبراير

وأوضحت الهيئة أن طقس الاثنين دافئ نهارا بارد ليلاً على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، أما على شمال وجنوب الصعيد فيكون الطقس دافئا نهارا، شديد البرودة ليلاً.

كما يشهد نشاط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية، بالإضافة إلى انتشار الشبورة المائية في الصباح على معظم الأنحاء.

طقس الثلاثاء 9 فبراير

وأضافت الهيئة، أنّ طقسا دافئا نهارا بارد ليلاً يسود على القاهرة الكبرى يوم الثلاثاء، وكذلك على الوجه البحري، السواحل الشمالية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب الصعيد، أما على شمال الصعيد فيكون الطقس دافئاً نهاراً، شديد البرودة ليلاً.

بالإضافة إلى اتنتشار الشبورة المائية في الصباح على معظم الأنحاء.

طقس الأربعاء 10 فبراير

وبالنسبة إلى طقس الأربعاء، فتشير توقعات الهيئة إلى أنّه يسود طقس دافئ نهارا بارد ليلاً على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب الصعيد، أما على شمال الصعيد فيكون الطقس دافئا نهاراً، شديد البرودة ليلاً، فيما يكون الطقس مائل للدفء نهاراً بارد ليلاً على السواحل الشمالية ووسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

درجات الحرارة يوم الاثنين 8 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 14.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 13.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 12.

درجات الحرارة الثلاثاء 9 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 11.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 14.

درجات الحرارة الأربعاء 10 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 11.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 15.