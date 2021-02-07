99.7 % نسبة نجاح "أطباء طنطا" في اختبار ترخيص مزاولة المهنة

حققت كلية الطب بجامعة طنطا، مركزًا متقدمًا في الاختبار القومي للحصول على ترخيص مزاولة المهنة للأطباء على مستوى الجامعات المصرية بنسبة 99.7%.

‏من جهته، أشاد ‏الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، بالمستوى العلمي والأكاديمي لأطباء الامتياز خريجي كلية الطب، واجتيازهم بتفوق الاختبار القومي الخاص بترخيص مزاولة المهنة، مؤكدا دعمه للتعليم الطبي المستمر لإعداد كوادر طبية متميزة تساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية.

وأوضح الدكتور أحمد غنيم، عميد «طب طنطا»، ‏أنه تقدم 10 آلاف طبيب امتياز من طلاب كليات الطب على مستوى الجمهورية؛ للحصول على ترخيص مزاولة المهنة للأطباء، وتقدم من كلية الطب بجامعة طنطا 700 طبيب امتياز، ليحققوا نسبة نجاح تعادل 99.7% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للاختبار.

كانت الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء، ووزارة الصحة والسكان المصرية، أعلنتا انعقاد الامتحان القومي للحصول على ترخيص مزاولة المهنة لخريجي كلية الطب خلال شهر فبراير الجاري «أون لاين» وفقا لقرارات مجلس الوزراء، بضرورة منع التجمعات، ومراعاة الالتزام الكامل بكافة الاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».