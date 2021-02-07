بدء العودة التدريجية للمياه في حدائق الأهرام منتصف الليل

قالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إن العودة التدريجية للمياه عن مناطق هضبة الأهرام وإسكان الشباب والرماية، ستبدأ مع منتصف الليل، بعد انقطاع دام ما يقرب من 12 ساعة، بسبب كسر مفاجئ بمحبس 1000مم بالخط القادم من 6 أكتوبر والمغذي لهضبة الأهرام.

وأشارت الشركة، أنه لا يوجد أي تكدس للمياه في إغلاق الشوارع بسبب المياه، ولكن ما حدث هو كسر للمحبس، ترتب عليه غلق المياه لتغيير المحبس، مما تسبب أيضا في ضعف المياه في فيصل والهرم، وستعود مع بدء تشغيل الخط الرئيسي مع اكتمال إصلاح المحبس.

شركة المياه: توفير سيارات مياه للسكان المتضررين

وفي وقت سابق من مساء اليوم، قالت الشركة إنه جرى تفريغ الخط من المياه لبدء أعمال تغيير المحبس، وإنهاء الإصلاح في أسرع وقت ممكن، مع توفير الشركة سيارات مياه نقية للأماكن المتأثرة، ويمكن طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي.