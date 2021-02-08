في حالتين بس.. الكهرباء هتغير عدادك مسبق الدفع العطلان «ببلاش»

تنفذ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خطة لاستبدال العدادات التقليدية القديمة بعدادات مسبقة الدفع وذكية، للقضاء على القراءات الشاذة وإنهاء مشاكل أخطاء الفواتير بالحد من تدخل العنصر البشري.

التعامل بالشكل الأمثل مع شحن العداد

ومع توسع شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية في تركيب العدادات مسبقة الدفع، بدأت في تقديم النصائح والإرشادات للتعامل بالشكل الأمثل مع شحن كارت العداد لمواجهة الأعطال الناتجة عن سوء الاستخدام.

حالات أعطال العداد مسبق الدفع

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك مشاكل بالعدادات الكودية مسبوقة الدفع، يمكن للمستهلك اكتشافها، لافتا إلى أن هناك حالتين تتسببان في عطل في العداد.

الحالة الأولى

عندما يدخل الكارت الإلكتروني للعداد فيسجل صفرا بينما العداد يعمل والكهرباء سارية.

وأشار المصدر إلى أنه في هذه الحالة يجب على المستخدم ضرورة الإبلاغ فورا عن هذا العطل، وإلا سوف يستمر العداد في تسجيل استهلاك تراكمي، ويفاجأ المشترك بمبلغ كبير متراكم عليه، لافتا إلى أن إدارة الكهرباء ستقوم بإصلاح العطل الفني أو استبدال العداد على نفقتها الخاصة.

الحالة الثانية

عندما يقوم المشترك بشحن رصيد وعند استخدام الكارت لا يستقبل العداد الشحن الجديد.

حيث أكد المصدر أنه يجب على المشترك في هذه الحالة إبلاغ إدارة الكهرباء لتتولى الأمر وتقوم بالمعالجة الفنية وتصليح العطل أو تغيير العداد إن كان ذلك ضروريا على نفقتها الخاصة.

المتابعة المستمرة تحمي المستهلك من الفواتير الجزافية

وأكد أن الإهمال في متابعة عداد الكهرباء سواء القديم أو الكودي مسبوق الدفع هو ما يتسبب في تراكم الحساب وتسجيل استهلاك غير حقيقي يكبد المستهلك مبالغ كبيرة لافتا إلى أن المتابعة المستمرة والإبلاغ الفوري عن هذه الأعطال يحمي المستهلك من الفواتير الجزافية.

طريقة شحن كارت العداد مسبق الدفع

وتستعرض «الوطن» طريقة شحن كارت عداد الكهرباء مسبق الدفع من منفذ فوري

- أفرغ الكارت بإدخاله فى عداد الكهرباء.

- توجه إلى أقرب منفذ لفوري.

- اختار خدمات المرافق العامة ثم شحن كروت العدادات ثم شركة الكهرباء التابعة لها.

- أدخل الكارت فى ماكينة فوري وسيجري الاستعلام عن بيانات الكارت وأقل قيمة شحن ممكنة والمديونيات إن وجدت.

- اختار دفع أقل قيمة ممكنة أو قيمة أعلى حسب رغبتك.

- أفرغ قيمة الشحن في عداد الكهرباء بوضع الكارت ثم سحبه ثم الضغط على زر العداد لتظهر لكِ القيمة المادية المتاحة التي شحنتِ بها.