اليوم.. وزير الزراعة يزور مزرعة البيض الخالي من المسببات المرضية بالفيوم

يزور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في العاشرة من صباح اليوم الاثنين، مزرعة البيض الخالي من المسببات المرضية بمنطقة كوم أوشيم بمحافظة الفيوم، بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور ربيع مطفى وكيل وزارعة الزراعة.

وتحتل الفيوم المركز الأول في الشرق الأوسط والثالث عالميًا بعد الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيًا في إنتاج البيض الخالي من المسببات المرضية.

ومن المتوقع أن يُصبح مشروع إنتاج البيض الخالي من المسببات المرضية، مركزًا لتصنيع لقاحا لعلاج فيروس كورونا، بعدما اكتشف باحث مصري مُقيم في أمريكا باكتشاف لقاحًا لعلاج كورونا من بيض الدواجن الخالي من المسببات المرضية باستخدام الهندسة الوراثية العكسية.

واعتمد الباحث على تحميل جزء من فيروس كورونا مع "نيو كاسل" الفيروس الذي يُصيب الدواجن، ثم يتم تمريره في البيض المخصب (إس بي إف) والذي يتم إنتاجه بالفيوم، وذلك للحصول على كمية كبيرة من اللقاح بتكلفة منخفضة.

في سياق متصل، قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي باسم محافظة الفيوم، إنّ وزير الزراعة، سيزور بعض قرى مركز إطسا عقب انتهاء زيارته لمزرعة البيض الخالي من المسببات المرضية، بالإضافة إلى زيارة مركز تجميع الألبان بمركز إطسا.

وأشار «التوني» إلى أنّ وزير الزراعة سيزور منطقة غرب الفيوم للزراعة الآلية بمركز إطسا، والتي تضم ورشة متوسط لإصلاح الجرارات التابعة للمنطقة، بالإضافة إلى خدمة 50 جمعية زراعية، موضحًا أنّ منطقة الزراعة الآلية بُنيت على مساحة 97 ألف فدان ينفذ بها مشروع تحسين الميكنة الزراعية المستدامة الذي يتم تنفيذه في محافظتي الفيوم والمنيا بالتعاون بين وزارة الزراعة ووكالة التعاون ومعهد سيام باري يإيطاليا، بهدف مستوى رفع إنتاجية الفدان من المحاصيل الزراعية وترشيد استهلاك مياه الري.

وكشف أنّ أهمية ذلك المشروع تكمن في مساهمة في تحقيق الهدف الإنمائي للألفية الحالية والذي من المتوقع أن يحد من معدل الفقر من خلال دعم الميكنة الزراعية المستدامة وبناء القدرات في مجال البحوث الزراعية والإرشاد الزراعي.