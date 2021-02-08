مخرج «يوميات ونيس».. أحمد بدر الدين رائد كوميديا الدراما التلفزيونية

ظلت أعماله حاضرة في عقول وذاكرة الجمهور سواء في مصر أو الوطن العربي والتي تعاون من خلالها مع كبار نجوم الكوميديا في تقديم عدد من المسلسلات التلفزيونية التي حققت نجاحًا كبيرًا لتذاع بشكل دورى حتى الآن رغم إنتاجها منذ عشرات السنوات.

فمن الصعب نسيان مسلسلات مثل «بكيزة وزغلول، رحلة المليون، كابتن ميزو، القرموطي في مهمة سرية» والمسلسل الأشهر «يوميات ونيس» وتلك الأعمال جميعًا جاءت تحت قيادة المخرج أحمد بدر الدين والذي يعد رائدًا للكوميديا في الدراما التلفزيونية.

وبالرغم من نجاحه وتألقه في المجال الفني إلا أن «بدر الدين» لم تكن دراساته فنية ولكنه درس الطب البيطري، وكان عاشقًا للفن، وفور تخرجه يلتحق للعمل بالتلفزيون المصري، وكانت بدايته مع البرامج التعليمية في الإذاعة، كما أخرج عددا من القصص الدراسية المقررة على الطلاب في التلفزيون.

البداية من فوازير ثلاثي أضواء المسرح

وجاءت فرصته الحقيقية حينما عمل مع المخرج محمد سالم بفوازير ثلاثي أضواء المسرح والتي حققت نجاحًا كبيرًا بفترة السيتينات من القرن الماضي، وظل يعمل مساعدًا للإخراج بتلك الفوازير لمدة 12 عامًا، كما عمل مساعد مخرج بمسلسل «إسماعيل ياسين دكتور» مع المخرج عمر بدر الدين.

عام 1976 جاء العمل الأول من إخراج أحمد بدر الدين مع الفنان محمد صبحي في مسلسل «فرصة العمر» والتي قدم من خلالها شخصية «علي بيه مظهر» والتي حققت نجاحًا كبيرًا ليقدمها «صبحي» بعد ذلك في المسرح والسينما، كما كان ذلك المسلسل هو بداية نجاحات توالت بعد ذلك في العديد من الأعمال التي جمعت محمد صبحي بـ أحمد بدر الدين.

استمرت مسيرة «بدر الدين» الفنية بعد ذلك، فقدم مسلسل «رحلة المليون» من بطولة محمد صبحي، كما أخرج عددا من المسرحيات في تلك الفترة، ليأتي عام 1986 ويتعاون مع الفنان سمير غانم في مسلسله الشهير «كابتن جودة»، وفي العام التالي يخرج «بدر الدين» المسلسل الشهير «بكيزة وزغلول» من بطولة سهير البابلي وإسعاد يونس.

ومع بداية التسعينيات جاء الجزء الأول من المسلسل الاجتماعي الأشهر «يوميات ونيس» والذي تعاون فيه المخرج أحمد بدر الدين مع الفنان محمد صبحي لمدة 4 سنوات قدم خلالها 5 أجزاء من المسلسل حققت نجاحًا من الصعب تكراره.

سر الأرض نصائح للفلاحين بطابع كوميدي

كما كان للمخرج أحمد بدر الدين تجربة فنية مختلفة عام 1994، حينما قام بإخراج مسلسل «سر الأرض» والذي كان عبارة عن نصائح زراعية تقدم للفلاحين، إلا أن «بدر الدين» بفضل موهبته إستطاع ان يقدم المسلسل في قالب كوميدي حقق نجاحًا لدى الجمهور ليس المزارعين فقط ونتج عن المسلسل الشخصية الكوميدية الشهيرة «القرموطي» والتي يجسدها الفنان أحمد أدم، ليقدمها بعد ذلك «بدر الدين» عام 1998 في مسلسل تلفزيوني منفصل وهو «القرموطي في مهمة سرية».

وبالرغم من نجاحه في الدراما الكوميدية ، إلا أن المخرج أحمد بدر الدين كان له تجربة مميزة مع الفنان محمد صبحي في مسلسل «فارس بلا جواد» والذي أثار الجدل حينما تم عرضه خلال موسم دراما رمضان عام 2002.

رحل عن عالمنا المخرج أحمد بدر الدين في مثل هذا اليوم 8 فبراير عام 2004، عن عمر ناهز 64 عامًا بعدما ترك بصمته في مجال الدراما الكوميدية من خلال ما تجاوز الخمسون عملًا دراميًا ومسرحيًا طوال مشواره الفني.