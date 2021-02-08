حسين هريدي: الثوابت الوطنية المصرية تركز على دعم القضية الفلسطينية

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر تقوم بدور رئيسي بكل الملفات العربية، سواء ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات الفلسطينية والإسرائيلية، توظيفا للمستجدات الدولية، أو الوقوف جانب الأشقاء في ليبيا في خطواتهم، من أجل ترسيخ نظام ديمقراطي.

وأضاف «هريدي»، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلاميان عمرو خليل وريهام إبراهيم، أن دور مصر يمتد أيضا في تعزيز العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي، أو الدول العربية الأخرى مثل الأردن والعراق، والبحث مع الأطراف الدولية والإقليمية على السبل الكفيلة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بالنسبة لسوريا.

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى التحرك المصري بالنسبة لتأييد لبنان حكومة وشعبا، ومؤسسات وقوى سياسية، لوضع لبنان على الطريق الصحيح في فترة يواجه فيها لبنان تحديات كبيرة سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي أو الأمني أو الاجتماعي.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق: «مصر تتحرك بنشاط وفي إطار ثوابت سياساتها الخارجية الوطنية والقومية، في محيطها العربي وفي الدائرة الأفريقية أيضا».

ولفت مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن الرئيس السيسي أمس، شارك في القمة رقم 34 للاتحاد الأفريقي عبر الفيديوكونفرانس، وأوضح فيها الرؤية المصرية بالنسبة لأولويات العمل الأفريقي المشترك، وتحدث عن موضوع سد أثيوبيا ورؤية مصر في أن المفاوضات هي السبيل الوحيد والفعال للتوصل لاتفاق يلبي مصالح الأطراف.

وأوضح أن الرئيس تطرق أيضا في كلمته بضرورة الاعتناء والاهتمام بالبنى التحتية في أفريقيا، وأشار في هذا الصدد بطريق «القاهرة – كيب تاون»، أو المشروع الطموح للغاية بربط البحر المتوسط وبحيرة فيكترويا، وكل هذه ملفات مهمة ليست فقط من وجهة النظر العربية والأفريقية ولكن أيضا تمس الداخل المصري.